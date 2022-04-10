Ramazan ayında bizi uyumamaya alıştırırdı

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Bediüzzaman Hazretleri’yle 1947 yılında tanışan rahmetli Bayram Yüksel ağabey, Üstad’ın Ramazan’ını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

“Üstad’ımız Ramazan’ın on beşinden sonra kendisi yatmazdı, bizi de yatırmazdı. Hatta çok gece kontrol ederdi. Eğer uyurken yakalarsa, bize su döker; uyandırırdı. Bizleri uyumamaya alıştırırdı. Mübarek geceleri ihya ettiğimiz zaman sabah namazını kılar, yatardık. Cüz taksim ederek hatim yapardı mübarek. Mualla Üstad’ımız üç aylar girdiğinde Isparta’daki Nur talebelerine hatim için Kur’an-ı Kerim taksim ettirir, herkese bir cüz vererek vazife taksimi yapardı.

Isparta, Sav, Kuleönü, Atabey, Bozanönü gibi Nur hizmeti ile müşerref olmuş; mübarek köylere cüzleri taksim ettirir, böylece mübarek şuhur-u selasede her gün hatim indirilirdi. Bütün duasını umum Nur talebeleri namına kendisi yapardı. Başta Peygamberimiz (sas) ve ashabı olmak üzere bütün ehl-i iman ve Nur talebelerine bağışlardı.

(Necmettin Şahiner, Son Şahitler)