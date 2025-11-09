"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Sevgi çözer düğümleri

Sebahattin YAŞAR
09 Kasım 2025, Pazar
Bazen olur bir sıcaklık çöker içime ve her şeyi ve herkesi sevmeye başlıyorum.

Çirkinlik diye bir şey görünmez olur dünyamda. İlginçtir, çirkinlik denen şey bile anlamlı gelmeye başlar. Zıtların dansı gibi, biri diğerinin varlığını güçlendiriyor ve daha bir görünür hale getiriyor.

Sevmek de öyle. Bir bakarsın âlem pespembedir. Gökkuşağı vardır, sema hafif rahmet yüklü iken. Bu özel bir zamandır, güzel bir zamandır. Göz, görmenin; akıl, idrakin; kalp, hissetmenin lezzetindedir böyle zamanlarda.

Bu esintinin de bir dua neticesi olduğu muhakkak. Çünkü bir şeyde kalbi lezzet varsa, orada İlahi bir rahmet vardır. Sevmek, lezzettir. Daha çok sevmek, hep sevmek, sevgi dolu bakmak her şeye hepten rahmettir.

Âlem sevgi ile yoğrulmuş. Sevgi mayası olmuş hayatın, yaşamanın. Sevgi, yemyeşil yol olmuş insandan insana, insandan varlığa, insandan Allah’a.

Çekilse hayattan sevgi, nefes mi kalır alemde. Çatlar dudaklar, o yoksa âlemde. Emin olun çiçekler açmaz o yoksa. Güneş doğmaz. Bulutlar, beyazlığını yitirir. Hiçbir şey hiçbir şeye gülümsemez olur o yoksa. Sevgi deyip geçmeyin, aldığımız her nefesin içindedir o. Attığımız adımlarda o vardır. Bütün sistemin hayat kaynağıdır o. 

Düşünsenize O (c.c.) sevmese müsaade eder mi hayata?

Sevmek, yaşamaktır. Sevmemek, ölmek.

Bir sıcak esinti duyarsan içinde, bil ki sevdi birileri sizi. Siz de sevin onu ve o da o sıcak esintiyi hissetsin içinde. Böylece güzelleşsin âlem. Böylece bütün varlık, var olmanın neticesi tebessüm etsin birbirine. Ve hayat bir ilkbahar mevsiminde kelebeklerin uçuştuğu ve renklerin dans ettiği bir şenliğe bürünsün. Hayat bunun için var.

Ne dersiniz, sevebilir miyiz, içinde sevgi taşımayanları da. Çünkü onlar daha çok muhtaç bu hayat kaynağı oksijene. Onlar kaş çattıkça biz gülümsesek acaba bu tutumumuz güneşe, aya, yıldızlara tesir etmez mi? Eder değil mi? Taş erir ya hani güzel sözlere; kara bulutlar dağılır ya bir tatlı bakışa, o zaman neden esirgeriz sevmeyi sevilmeyi.

Biliyorum, sevgi tedavi edecek âlemdeki hastalıkları.

Hastalara ve hastalıklara ilaçtır sevgi. Sevelim ve sevilelim bu dünya düşmanlığa değmez. Sevmek, İlâhî bir çiçek buketidir aleme sunulmuş. 

Buketi alın, koklayın ve saklayın kalbinizde.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

    Ara tatilde ne yapalım?

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.