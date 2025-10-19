"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Olur mu böyle bir şey demeyin, olur

Sebahattin YAŞAR
19 Ekim 2025, Pazar
Bir dost meclisinde sohbet ediyoruz. Şimdi dedik, bir yakın dostumuz bize diyecek ki, “Kardeşim, kusura bakma, sende ciddi yanlışlar görüyorum.” Ve yanlışları da samimice bir bir sıralayacak. Sen de bundan memnun olup, o dosta dua edeceksin.

Nasıl? Olabilir mi?

Evet, sizin birisinde gördüğünüz ve size göre bir ‘yanlış’ı, “O kişinin yanındaki dostları görmüyorlar mı, görüyorlarsa neden ikaz etmiyorlar?” diye aklınıza takılıyor. Bu aslında cevabı içinde bir soru. Çünkü o kişinin etrafındaki dostları, onun taraftarları, tarafgirleri. Onlar, onun yanlışlarına kördürler. Göremezler. İnsan sevdiğinde kusur görmez, görse de ona yakıştıramadığı için tevil eder. Buna muhabbetin su-i istimali bile denilebilir.

Hakikat-i halde, bir şey yanlış ise, kimde olursa olsun, nerede olursa olsun yanlıştır. Ve o yanlışa yanlış demek ehl-i hakkın şiarıdır. Ehl-i hak, hakkın hatırını âlî tutar, kaldırır, kaldırmalıdır. Hakikatperestlik odur ki, dostunun yanlışını uygun bir dil ile söyleyebilsin. Ve onu o yanlıştan bir şekilde uzaklaştırsın. Yoksa göz göre göre dostun yanlışına seyirci olmak dostluk değil. Zaten artık o ona yanlış demiyor, teviller ediyor, “şöyleydi de böyle oldu” diyor.

Doğrusu böyle bir uygulama kolay değildir. Nefsinizde deneyin, zor geldiğini göreceksiniz. Ama yapabilirseniz de etkisi muhteşem. Derin bir iç huzur veriyor insana. Normal şartlarda o hatamızı söyleyen kişi, bizim iyiliğimizi istiyordur. Ona ‘Allah senden razı olsun, beni büyük bir yanlıştan kurtardın” demeliyiz.

İşte böyle dostça ikazlara ne kadar açığız? Yani biz bir dostumuzun yanlışını, güzel bir dil ve üsluplyara ifade edeceğiz veya bizi bir dostumuz yanlışımızdan dolayı ikaz ettiğinde, ona ilgisinden dolayı teşekkür edeceğiz. Olur mu? Neden olmasın? Aslında olması gereken bu.

Kim yaparsa yapsın, dostun yanlışına yanlış demek, bir dostluk nişanesidir ve muhabbetin bir göstergesidir. Yapabilene veya yapıldığında teşekkür edene ne mutlu!

Tabiî böyle bir durumda, “Sana ne kardeşim benim omzumdaki akrepten!” diyen biri olur mu? Yani böyle açıkça olmasa da, içinden buna benzer bir cümle kuranlar olabilir. Buna da hazır olmak gerekir. Tabiî zorlu süreçlerin göze alan için kazançları da büyüktür.

Halis niyetin kerametvârî neticeleri vardır. İkazla birlikte hiçbir istenen netice alınmasa dahi, kişi vazifesini yapmış olmanın verdiği vicdanî rahatlığa kavuşur.

Evet, herkes imkânları nisbetinde attığı veya atmadığı adımdan mes’uldür. 

Hayat, böyle dokunuşlarla anlam kazanır ve daha yaşanabilir hale gelir.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.