Kaderini bekleyen kelimeler

Bir günde ne çok kelime doğar. İnsanlar tarafından bir şekilde, bir vasıta ile kullanılmayı, kaderini bekleyen ne çok kelime vardır. Hangi kelime, nerede, kimde neye dönüşecek kim bilir?

Kelimeler yazanın, söyleyenin veya dinleyenin niyetiyle meyve verir. Yazan, bu kelimeleri hangi niyetle yazdı, bu, yazanın imtihanı olduğu gibi; dinleyenin de niyetine göre oluşan hasıla onun imtihanıdır. “Ameller niyetlere göredir” denir ya. Kelimeler de öyle işte. Niyet, yazılımıdır kelimenin. Yani kelime sadece satırda görünen değildir. O satıra gelinceye kadar ki serüven, kelimenin ömrüdür. Bu ömür, doğduğu günden başlar, okuyan zihinler sayısınca iyi/kötü meyveler verir, hatta o kelimeler kullanılarak üstüne konan manalarla, bin bir çeşit yine yaşamaya devam eder, söyleyen dünyayı terk etse de yine onun kelimeleri kullanıldığı sürece hayır/şer yazılmaya, mahşer günü eline hesap defteri verilinceye kadar işlem sürer.

Bir kelime, bir söz deyip geçmeyin. Bir kelime, bir söz yol gösterici olabildiği gibi yol kesici de olabilir. Aynı kelime insan sayısınca farklı renklere bürünür ve farklı meyveler verir. Sizin farklı bir manada sarf ettiğiniz söz, insan sayısınca nice farklı elbiseler giyer. Sizin sözü sarf ettiğiniz niyet ile sözü dinleyenin niyeti sözün çeşitliliğini netice verir. Dinleyen de sözü söyleyen de niyetinden sorumludur. Aynı söz birisine imtihanı kazandırırken, diğerine kaybettirir. Kötü bir geleneği başlatan söz sahibi, bütün sonraki basamakların vebalini omzunda taşır. Güzel gelenekler de öyle. “Sebep olan yapan gibidir” kaidesi gereği, bir sözün milyonlara dönüştüğü vakidir. Söz konu olunca, “ince eleyip sık dokumak” tabiri vardır. Sizin olan bir söz, bir davranış, bir tutum bir de bakmışsınız hiç mümkün olmayan bir kompozisyonun içinde yer almış. Sözün, fikirlerin, davranışların hayırda, hakikatte kullanılması, hakka hizmet etmesi için de ayrıca güzel niyet etmek, dua etmek bir gerekliliktir sanki. Böyle bakınca kelimelerin de bir kaderi vardır. Doğar, bir coğrafyada, bir toplulukta hayat bulur, yaşar ve sonra bütün ince hesaplarıyla mahşer gününü beklemeye başlar.

Düşünsenize, ömrünüz boyunca kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, internet dünyasında okuduğumuz, dinlediğimiz, sarf ettiğimiz bütün kelimeler bir kelimeler mahşerinde bir araya gelecek, kimler kimlerden etkilendi, kimler kimlerden doğdu, kimler kimleri doğurdu ve neler oldu gibi her insan için özel kelime mahşeri yaşanacaktır. Hangi kelime ne niyetle söylenmişti, nelere sebep oldu ve faturası nedir diye ince ince, zerre miskal ölçücüklerle hesabı görülecek ve adalet temin edilecektir. Kaderini bekleyen kelimenin ne gibi kazalarda yer alacağı biraz da niyete bağlı. Kelime haşrinde yüklü faturalarla karşılaşmamak için kelimelere dikkat gereklidir!

