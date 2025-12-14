"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Konuş(an) Türkiye!

Sebahattin YAŞAR
14 Aralık 2025, Pazar
Üniversiteli gençlerimizle her hafta, ders öncesi on beş dakika kadar o hafta gerek ülke gerekse kendi gündemimizi meşgul eden bir konuda görüş alışverişi yapıyoruz.

Bu uygulama oldukça güzel meyveler veriyor. Her şeyden önce gençlerimiz her konunun ölçüsü içerisinde konuşulabileceğini ve öğrenmemiz gereken yeni bilgiler olduğunu fark ediyorlar.

Konuştuğumuz konular öyle sıradan konular da değil. Meselâ son zamanlarda Türkiye’nin konuştuğu, Mecliste komisyonların kurulup çalıştığı, zihinlerde daha çok “Terörsüz Türkiye” olarak kalan, konuyu biz de konuştuk. Terörün sebeplerini, sonuçlarını biz de değerlendirdik. Üniversiteli gençlerin de kendilerine göre farklı çözüm metotları var. Hatta kendilerince ürettikleri çözümler daha hürriyetçi, daha çağın gereklerine uygun, aynı zamanda vatan ve millet hassasiyeti yüksek, ama bir o kadar da diğer insanların hak ve hukukunu gözeten öneriler. Bizim kazanımımız ise, gençlerin ülke gerçekleriyle ilgileniyor olmaları ve konular hakkında konuşuyor olmalarıdır. Bu çok değerli. 

Gençler, bu konuya birkaç parti değil, Türkiye’nin gençlerinin, sivil toplumun, hatta uluslararası düşünce kuruluşlarının bile ‘çözüme dair’ yorumları alınmalıydı diyorlar. Yine gençlerden birisi, hocam belki de bu tür konularda, ‘belki de çözüm, bazen sizin gibi düşünmeyen insanlardan gelir’ diyerek, aykırı görüş ve düşünceleri, ‘çıkış yolu’ olabilir mi diye yaklaşmak faydalı olur diyordu. Daha bunun gibi güzel konular, güzel düşünceler.

**

Geçenlerde de, ziyaretleşme konusunu konuşmuştuk gençlerle. Gençlerin konu ile ilgili önerisi şu ki, gençlerin her konuda görüşleri de var, önerileri de. Konuşulan konularla ilgili katıldıkları noktalar da oluyor, katılmadıkları noktalar da. Bütün mesele, gençlerimiz konu ile ilgili ne diyor diyerek bakabilmek, önemsemek ve dinlemek. Yani görüşlerine katılmasanız da, düşüncelerine saygı gereği dinlemek öncelikli olması gereken gözüküyor.

Günümüz Türkiye’sinde, ailesinde gündemde ne konu varsa, o konularla ilgili gençlerin de, katılırsınız, katılmazsınız görüş ve düşünceleri var. Gençler görüşlerini de öyle hemen ifade etmiyorlar. Yani ortam müsait mi değil mi, görüşler dinleniyor mu, dinlenmiyor mu, önemseniyor mu önemsenmiyor mu gibi bir ortamı sezinleme aşamasından sonra görüş belirtiyorlar. Ortam müsait değilse, zaten hiç oralı bile olmuyorlar. Anlaşılıyor ki, önce her ortamlarda sağlıklı fikir ve düşünce hürriyetine ihtiyaç var. Ortamın fikir güvenliği sağlanmadan, orijinal fikir doğmuyor.

‘Konuşan Türkiye’, ‘ Terörsüz Türkiye’ sloganı kulağa hoş geliyor, Ama bunun üniversitelere, sokağa, eve, dağa, taşa hoş gelmesi bekleniyor. Taşıdığı içerik ne olursa olsun, düşünce bazında her türlü konunun tartışılması ve her türlü düşünceye hürriyet ortamı, güvenlik ortamı sağlanması öncelikli iştir. Bu olursa, her konuda çözüm daha kolaydır. Önce hürriyet. Avrupa Birliği sürecinin de anahtar kelimeleri bunlar sanki, “hürriyet ve adalet.”

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.