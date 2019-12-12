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12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mersin kitap fuarında yaşananlar

Sertaç LÜSER
12 Aralık 2019, Perşembe 00:01
Bu yıl 5.’si düzenlenen Mersin CNR Kitap Fuarı’nda yine renkli sahnelere şahit olduk.

Bu sene de fuardaki yerimizi almakla ne kadar büyük bir hizmet yaptığımızı yaşadıkça idrak ettik. Fuarlara her görüş, her düşünce, her kesimden insanlar katıldığından ve çeşit çeşit kitaplar okuduğundan dolayı farklı insanlarla tanışma imkânımız oldu.

Hep tekrar ettiğim bir düşünce olarak yenilemek istiyorum. Kitap fuarları tam bir demokrasi sahnesidir. Herkes düşüncesini hür ortamda insanlara sunuyor ve alıcı bekliyor. Ülkemizin de diğer kurum ve faaliyetlerinde bu demokrasi ortamını özlemle beklemeye devam ediyoruz.

Evet, burada şunu bilmenizi isterim ki, Yeni Asya standının artık klâsik haline gelen görseli hem göze hem duygulara hitap etmesi çok farklı. Dâvâmızı tanımayan insanlar bile bir kitap aldıktan sonra stantta fotoğraf çekilmek istiyor. Tabiî bu hizmet esnasında yaşanılan menfi olaylar da oluyor, ama bunları yansıtmayı doğru bulmuyoruz. İşte yaşadığımız olaylardan bazıları…

1- Bir ev hanımı standları gezdiğini biraz da dert yanarak, muhteva olarak kendisine pek uygun kitap bulamadığını tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı dediğinde, “Eğer çay içmeyi seviyorsanız Fatma Özden Hanım’ın Çay Tadında okuyabileceğiniz kitap seti mevcut” dediğimizde kitapları inceleyip 7 kitaptan oluşan seti alması...

2- Can Kardeş köşesinde Hayreddin Ekmen’in resimli Peygamber Efendimizin (asm) hayatı kitabının 180. Sayfasının açık olduğu kısımda Şakk-ı Kamer mu’cizesinin çizili halini gören bir çocuğun kitaba bakıp “Anne bak! Ay ikiye bölünmüş” deyip kitabı annesine aldırması...

3- 1. Salonda tam girişte bulunan standımızı gören dostlarımızın yüzündeki gülücükleri ve sevinçleri...

4- Bir müsbet yayınevinde müdür olup fuarda standı bulunan bir kardeşimizin gelip, çay ikramımız sonrası İslâmiyet adına büyük hizmetler yaptığımızı ve bizi takip ettiğini ülkemizdeki olumsuz süreçlerdeki duruşumuzu çok beğendiğini aktarması...

5- Risale-i Nurlar’ı ilk defa görüp stantta azda olsa okuma fırsatı bulanların Risaleler hakkında açıklama istemesi...

6- Bu sene standımıza uğrayan insanların daha çok romana ilgi duyduğunu, Beşleme’nin ve Nur Hareketi serisinin satılmasından anladık.

7- Amacın kitap satışından ziyade kişilerin dert ve problemlerine çözüm bulmak maksatlı konuşulması sonucu ortaya çıkan iletişim ve mutluluk.

8- Satış Müdürümüz Cesim Bey’in standa gelen bir ağabeyimizle tanışma sonrası hemşeri olduklarını öğrenmesi ve İslâm Yaşar ile güzel ve samimî bir muhabbet akabinde Üstadımıza ve Risale-i Nurlar’a duyduğu muhabbeti aktarması, fotoğraf çekilmesi ve yaklaşık 12 tane kitap alıp imzalatması.

9- Ve son gün son saatte tam stand toplanırken bir kişinin gelip olumlama muhtevası olan bir yazarın kitabını sorması ve vakit kalmadığından “Sizde olumlama ihtiva eden bir kitap var mı?“ diyerek sonucu Asa-yı Musa’nın alımına varan diyaloğumuz sonrasında, eşini de standa getirip bir çırpıda “seç beğen bunlardan alacağım” deyip Risale-i Nurlar’ı göstermesi ve eşininde Zülfikâr’ı seçmesi sonucu hiç bilmedikleri halde Zülcenaheyn gibi iki Risale-i Nur kitabı ile ayrılmaları ve bizim de son satışımızı Risale-i Nur‘dan yapmamız ayrıca bir mutluluk verdi.

Daha yazamadığımız, ama yaşadığımız bir çok güzel olay, hakikî ve en mühim vazifemiz olan neşriyat hizmetinin önemini bize bir kez daha hatırlattı.

Evet, bu hizmette desteğiyle bizlere şevk veren ağabey, abla ve kardeşlerimizi tebrik ediyor, Rabbimizin bizleri bu dairede muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.

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