"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Mersin Kitap Fuarında yaşananlar

Sertaç LÜSER
26 Ekim 2023, Perşembe
Bu yıl 8.’si düzenlenen Mersin CNR Kitap Fuarı’nda önü alınmaz şekilde artan maliyetlere ve kısmî olumsuzluklara rağmen Şahs-ı Manevî’nin duasıyla diğer senelere nazaran bu sefer ana holde yerimizi almanın mutluluğunu yaşadık.

Önceki yıllardan aldığımız tecrübe ile eksikliklerimizi bu sefer asgari seviyeye indirmeye çalıştık. Öyle ki; ana holde olan yerimiz tam köşe başı tabir edilecek ve öyle ya da böyle mutlaka herkesin önünden geçmek zorunda kalacağı bir noktada idi. Bu sene en ince noktaları bile düşünerek adım attık. Standımız küçük olsa da davamız büyüktü.

4 metre yükseklikteki stant görselimizde Üstadımızın tavizsiz ve heybetli duruşu, ayrıca Risale-i Nur’ların güzelliği, kör kalplere bile bu davanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterdi. Bu sene fuar için ilk çalışmalara Temmuz ayında başlamış olduk ve fuar açılınca hiç zorlanmadan her işi sıraya koyduğumuzdan dolayı basamak basamak meyvesini de aldık. Tam çalışmalar bitti derken gazetemizde “Risale-i Nur hizmetlerine fon desteği” haberi bizi daha önce yapamadığımız bir yeniliğe sürükledi. Avustralya Nur Vakfı’nın da desteğini alarak, tam 20 kişiye içinde 2 tane külliyatın da olduğu hediye kampanyamızı planladık, YeniAsya ve Can kardeş baskılı balonlarımızı çocuklar için hazır ettik.

Planımız iki yazar davet etmek iken dualarla birlikte tam altı yazarımız fuarda kitaplarını imzaladı. Kazım Güleçyüz, Sebahattin Yaşar, Süleyman Kösmene, İslam Yaşar, Yasemin Güleçyüz ve Yasemin Yaşar fuara hem şevk hem de hareket kattılar. Öyle ki şefkat kahramanı yazarlarımız kitaplarını imzalarken stant bir anda dolup taşmaya, o ilgiyi merak edenler de standa bakmaya geldiler. Tam o anda bir öğrenci hanım kardeş Risale-i Nur’ları inceleyip külliyatı nasıl alırım düşüncesiyle fiyatını ve ödeme şartlarını sorarken fuara özel yaptığımız hediye kampanyasında içinde gizli hediye notu olan ve 1.000 TL üstü kitap alışverişi yapması sonucu anında Büyük Boy Külliyatımızı hediye ettik. Çok şaşırdığı bu durum karşısında biz de kendisine “bu külliyatın ücreti en az bir arkadaşına Risale-i Nurları anlatıp tanıtmaktır” diye söz aldık ve fuarımız ilk meyvesini verdi.

Her zaman söylerim kitap fuarları tam bir demokrasi şöleni havasında oluyor. Herkes fikrini kitaplara döktüğünden dolayı kaderin cilvesi olarak iki ayrı davanın (İman-Küfür) görüşleri stant görseli ve kitapları ile karşı karşıya kalıyor. Bu sürecin kıyamete kadar süreceğini bize ilan ediyor. Nasiplisi de bir vesile ile Risale-i Nur’larla tanışmış oluyor.

Şimdi bu 9 günlük süreçte hem fedakar şefkat kahramanı hanım kardeşlerimizin, abilerimizin hem de bizlerin yaşadığı müsbet olayları sizlere aktarmak istiyoruz.

1. Bütün fuarda neredeyse indirimin bile olmadığı süreçte bizler Yeni Asya olarak standımıza uğrayıp da boş gönderdiğimiz hiç kimse olmadı. Bakıp kitap almasa bile gül lokumu ikramı, hediye dergilerimiz, hatta “1 kitap alana 1 kitap da bizden olacak” kampanyamızla herkesin yüzünü güldürmüş olduk.

2. Yeni Asya ve Can kardeş baskılı sipariş ettiğimiz toplam 3 bin balonu, 3 abimiz dönüşümlü olarak makine ile şişirip, bağlayıp, çubuğa takıp hazır etmesi çocukların da kendi yaşıtlarına dağıtması öyle görülmeye değerdi, ki standımızın önü anbean şenlik havasında oldu. Hem de Risalelerdeki örneği canlı olarak yaşadık. ”… Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hâkezâ... “

3. 17 yaşında bir hanım kardeşin Sebahattin Yaşar’ın “Bir konuşma, konferans, cümle ya da bir kelime insanın hayatını değiştirebilir mi?” sorusu sonrası başlayan sohbeti imzalı kitap hediyemiz ile beraber, merakla eve gittikten sonra kitabı 1 saat içinde okuyup mail yolu ile soruya “ evet değiştirebilir ve değişmeye başladı “ şeklinde uzunca geri bildirim yapması ve bizlerin de Fuarın son haftası kendisini tekrar davet ettikten sonra dayısı, yeğeni ile gelip 10 kitaptan oluşan hediye paketi vermemiz  sonrası depremzede arkadaşı ile dönüşümlü okuyacağını aktarması bizlere şevk kattı.

4. Kitap fuarına sadece çocuklarına Yeni Asya standını göstermek için geldiğini söyleyen ailenin uzun uzun Üstadın ve Risale-i Nur’ların görselini izlettirmesi.

5. Standı görüp gelen ve Filistin’in durumuna çok üzülen bir hanımefendinin, “bu durumda elimizden duadan başka bir şey gelmediği için içimi tek bir söz rahatlatıyor ve bu sözle ayakta durabiliyorum” dedikten sonra İslam Yaşar Abimizin o sözü merak etmesi sonucu “Zalimler için yaşasın Cehennem” sözü dua hükmünde külliyet kesb etti inşallah. Standımızın en fazla satan kitapları arasında Selahaddin Eyyübî olması da bu konuda şuurun tamamen sönmediğini gösterdi.

6. Yine bir hanımefendinin standımızı görüp Risalelere baktıktan sonra belli etmemeye çalışarak ağlaması ve “biz zamanında korkudan tüm külliyatımızı heba ettik” diyerek bizlere dua etmesi ve zorlu süreçlerdeki duruşumuzu takdir etmesi de bizi şevklendirdi.

7. Hiç tanımadığımız birinin bir anda gelip kitap almadan ve bakmadan “buyurun şu parayı. Bu gazetenin susmaması duasıyla “ dedikten sonra standa bırakıp gittiği 500 TL hepimizde şaşkınlık oluşturdu. Standın tam dolu olduğu anda bu hareketi yapıp aniden gitmesi hediye bile veremediğimiz bir durum oluşturdu.

8. Önceki senelere nazaran en fazla kitap ve külliyat sattığımız ayrıca hediye verdiğimiz fuar bu oldu. Büyük boy, orta boy ve özel termo deri külliyat yok sattı. Öyle ki elimizde sipariş ettiğimiz büyük boy külliyat kalmadığı için standtan toplama külliyat yaparak talebi karşıladık.

Tüm satılan külliyatların ilk defa Risale- Nur’larla tanışan kişilerce alınması ayrı bir sevinç kaynağıydı. Uzaktan baktığınızda standa gelmeyecek gibi düşündüğünüz kişilerin külliyat sorup bizim de ciddi indirimlerimiz sonrası direk alması fuarın farklı meyvelerinden oldu.

9. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul Hoca’ya, Risale-i Nur’da Hz. Muhammed (s.a.v) ile Üstadımızın dâhilde hareket tarzını içeren “Müsbet hareket” kitabımızdan hediye etmemiz sonrası standımızı ziyaret etmesi.

10. Ve Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi bir kardeşin şahıs eksenli bir yerden tanıdığı Nur’ları, standa gelip külliyat fiyatı sorması sonucu başlayan muhabbetimiz büyük boy külliyatı almaya, İslam Yaşar Abimizden Beşlemeyi imzalatmaya ve akşam derse katılıp merkezi sadece Risale-i Nur olan bir dersi dinlemesine kadar vardı. Ve “her hafta derse giderken beni de alırmısınız” diyerek pekişti.

Daha yazamadığımız, ama yaşadığımız bir çok güzel olay, hakiki ve en mühim vazifemiz olan neşriyat hizmetinin önemini bir kez daha bizlere hatırlattı.

“…o risalelere ciddî sahip çıkmak, tam muhafaza etmek ve ehline yetiştirmeye vasıta olmak öyle bir hediyedir ki, dünyevî hediyelerin binlerine mukabildir.(1)

Evet bu hizmette özellikle uzak ilçelerden gelip mutlak desteğini esirgemeyen kahramanlara ve ciddi organize olan hanım kardeşlere, standımıza uğrayıp selamlaştığımız tüm abi, abla ve kardeşlerimizi, ayrıca sabah standa gelip akşama kadar orada bulunan emektarlarımızı tebrik ediyor. Rabbimizin bizleri bu dairede ve şahs-ı manevîde muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.

Selam ve dua ile…

Dipnot:

1- Barla Lahikası 85

Okunma Sayısı: 1739
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İ: Seyda

    26.10.2023 13:19:45

    Tebrik ediyoruz. Hizmet için kullanılan her zemin değerlidir. Uygulamalarınızı örnekleştirip diğer fuar yapan yerlere de ulaştırmakta fayda var.

  • Said Yüksekdağ

    26.10.2023 11:29:25

    Maşâallah ne güzel hizmetler bunlar. Maddî imkanların kitap almayı zorlaştırdığı bilhassa öğrenciler için çok büyük maddi külfet olan bu dönemde külliyatlarda ve muhtelif kitaplarda yapmış olduğunuz indirim ve kampanyalar takdire şâyân. Bu güzel hizmetlerde emeği geçen bütün kahramanları tebrik ediyoruz.

  • Nahit Topaloğlu

    26.10.2023 11:11:02

    Mâşâalla! Emeği geçen kardeşlerimizi ve bu arada fuar intibalarını pek hoş biçimde hülasa eden Sertaç Lüser kardeşimizi tebrik ediyorum. Bâki selam ve muhabbetler. Fî emânillah!

  • Cenk Çalık

    26.10.2023 11:02:07

    Bir solukta okudum diyebilirim. Mevzunu sadece kitap satış olmadığını bir kez daha idrak ettik. Zahiren en uzak gibi görünen insanların en yakın hale gelmesi Rabbimiz için son derece kolaydır. Bu kolaylığı bu maddelerde müşahede edebiliyoruz. Dava haksa ve imana istinat ediyorsa her saniye çok kıymetli ve zevkli. İttihat ve uhuvvet içinde çok güzel meyvelerin vücuda gelmesini okumak bu kadar zevkliyse kim bilir sizlerin bu hakikati yaşaması ne kadar zevklidir. MaşaAllah barekaAllah! Rabbim cümlemizi daim ve istihdam eylesin bu nurlu yolda. Amin!

  • Atilla

    26.10.2023 08:59:50

    Harika bir üslupla dile getirdiğin muhteşem bir hizmet makalesi olmuş. Gözyaşlartan tablolar yaşanmış. Yüreğine kalemine sağlık Sertaç Lüser

  • Halil Kızılırmak

    26.10.2023 07:10:21

    Rabbim ebeden,daimen razı olsun şahsı mâneviden ayırmasın tesanüdümüzü bozmasın, emeği geçenlerden Rabbim razı olsun Âmin.

  • Halil İbrahim Karahan

    26.10.2023 05:40:02

    Rabb'im hayırlı hizmetler de muvaffak etsin inşaallah

  • İsmail ÖNGEL

    26.10.2023 00:44:35

    “…o risalelere ciddî sahip çıkmak, tam muhafaza etmek ve ehline yetiştirmeye vasıta olmak öyle bir hediyedir ki, dünyevî hediyelerin binlerine mukabildir. Barla Lahikası 85

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

Allah bize yeter

Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

Öğrencilerin hayal kırıklığı

Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

İsveç’ten sınır dışı edilecek

Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

''Susturulmayacağım''

İsrail bir camiyi daha bombaladı

Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

Dünya Guterres’in yanında

NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Terör” iftirasıyla buraya kadar
Nurenda Yaşar Coşkun

Boykot nasıl yapılır?
İbrahim Aktaşcı

Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?
Şükrü BULUT

Mesele Filistin değil…
Enes Uyar

Allah’ın affettiği kullar
Risale-i Nur'dan

Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim
Süleyman KÖSMENE

İsrail’in Filistinle imtihanı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

Darbe cuntaları ve ötesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.