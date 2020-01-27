19. haftanın ardından Süper Lig'de genel görünüm

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Sonuçlar Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3 Göztepe-Beşiktaş: 2-1 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi) Gelecek haftanın programı 31 Ocak Cuma: 20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği 1 Şubat Cumartesi: 14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor 17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe 2 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa 16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor 3 Şubat Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe AA

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