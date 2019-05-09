32. haftada Süper Lig'de heyecan dorukta

Süper Lig'de 32. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, yarın ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle: Yarın: 20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) 11 Mayıs Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker) 19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova) 12 Mayıs Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya) 13 Mayıs Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) AA

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