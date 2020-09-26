Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

"Bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum"

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kulübün YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 28 yaşındaki santrfor, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş'ta birçok güzel anısının olduğunu belirtti.

Avrupa'daki ilk kupasını siyah-beyazlı takımda kazandığını vurgulayan Aboubakar, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar da idmanda yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya gidecek.