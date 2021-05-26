Altay'ın Süper Lig hasreti sona erdi

1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor'u geçen Altınordu, finalde Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı da orta saha mücadelesi şeklinde geçerken kontrollü oynayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre takımların eşitliği bozamadığı müsabakanın 89. dakikasında Altay'dan gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao sahneye çıktı. Portekizli futbolcu, son dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir'in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un ardından üçüncü ve son takım oldu.

Paixao, sezonu 25 golle tamamladı

1. Lig'in son 3 sezonki gol kralı Portekizli Paixao, bu sezonu 25 golle bitirdi.

Ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak 3. kez üst üste gol krallığı tacını takan 36 yaşındaki futbolcu, play-off'ta da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu toplamda 25 golle tamamladı.

Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu'ya karşı 7. maçında 8. golünü kaydetti.

Altay 18 yıl sonra Süper Lig'de

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6. kez mücadele ettiği play-off'ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la aynı başarıyı gösterdi.

"Büyük Mustafa" omuzlarda

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Altaylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yedek kulübesine gelerek teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlara aldı. Karşılaşmaya davetli siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada "Büyük Mustafa" diye tezahüratta bulundu.

Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı "Siyah, beyaz şampiyon Altay" şeklinde tezahürat yaptı.

Penaltı serisi sona erdi

TFF 1. Lig play-off finalinde 6 sezonluk penaltı serisi sona erdi.

TFF 1. Lig'de son olarak 2013-2014 sezonu play-off finalinde Mersin İdmanyurdu, Samsunspor'u normal sürede 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktı. Ardından sırasıyla oynanan Samsunspor-Antalyaspor (1-4), Alanyaspor-Adana Demirspor (3-1), Eskişehirspor-Göztepe (2-3), Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-5), Hatayspor-Gaziantep (3-5) ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5-6) final maçlarında kazanan ekibi penaltılar belirledi.

Altınordu ile Altay arasındaki final maçında kazanan normal sürede belirlenirken 6 sezonun seri penaltı serisi de sonlandı.

Altay kupasını aldı

Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Kupayı, Bakan Kasapoğlu ile Başkan Bozgeyik, Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e verdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, kupa töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarlarını selamladı ve sevincini paylaştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Altay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Altay'ı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve siyah beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Altay'a 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. Altyapıya verdiği önemle Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Altınordu Kulübünü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."