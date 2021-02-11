Antalyaspor, Sivasspor'u Türkiye Kupası'ndan eledi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu. 18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 49. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 56. dakikada Kudryashov'un uzun pasında Gradel'den seken top ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda boş kaleye giden topu Camara son anda çizgiden çıkardı. 61. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Amilton'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orgill, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada kullanılan penaltı atışında Fredy topu ağlara gönderdi: 0-1. 77. dakikada sağ kanattan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda, Camara'nın kafa şutu sonrası top direkten döndü. 88. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Doğukan Sinik'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden ayakları ile çıkarttı. Fraport TAV Antalyaspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakasını 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. AA

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