Avrupa Şampiyonası'nda bugün 3 maç oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında bugün oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

Günün ilk maçında İsveç ile Slovakya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki E Grubu maçı, Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 16.00'da yapılacak. D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşılaşacak. Müsabaka, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta TSİ 19.00'da oynanacak. Günün son maçında ise İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak D Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. AA

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.