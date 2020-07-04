Başakşehir zirve yarışında önemli bir engeli daha aştı

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, araya giren Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesiyle kornere çıktı. 30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti. 42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan şutundan meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 45+4. dakikada gelişen pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkince yarı Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. 50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi. 56. dakikada Clichy'nin sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 60. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Crivelli'nin kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti. 71. dakikada hava topu mücadelesinde ceza sahasında topu önünde bulan Demba Ba, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 83. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 87. dakikada Clichy'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Boffin, topu uzaklaştırdı. 90+4. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90+6. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında Elia, altıpas önünde topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı Lig lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hanesine üç puan daha yazdırdı. Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalya deplasmanından üç puanla ayrıldı. Puanını 63'e yükselten Medipol Başakşehir, 31. hafta mücadelesinde 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlipor'u konuk edecek. AA

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