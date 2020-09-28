Belhanda'dan veda mesajı mı?

YAZ TRANSFERİNİN KAPANMASINA ÇOK AZ ZAMAN KALA G.SARAY’IN FASLI OYUNCUSU YOUNES BELHANDA’NIN GAZETECİLERE,“ŞİMDİLİK G.SARAY’DA-YIM. ELİMDEN GELEN HERŞEYİ, MÜCADELEYİ G.SARAY ADINA YAPIYORUM” ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ AYRILMA MESAJI OLARAK YORUMLANDI.

GALATASARAY’IN Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçtan dolayı Fenerbahçe derbisine yorgun çıktıklarını belirterek, "Bu bakımdan Fenerbahçe'nin avantajı vardı. Yine de buna sığınmamak lazım." diye konuştu.

Transferde adı geçen Belhanda, takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen her şeyi, mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum." cevabını verdi.

Öte yandan ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren Galatasaray, evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti. Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi. Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı. Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı. Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.