"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi

20 Ekim 2019, Pazar 23:35
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı. 

34. Başkan Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi. 

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

En uzun süreli başkan Seba

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

"Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur"

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Çebi, kürsüye eşiyle geldi. 

Beşiktaş'ın yeni bir döneme açıldığını belirten Çebi, "Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet"

Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Çebi, "Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz"

Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş'a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti: 

"Yönetici arkadaşlarımı 'çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz' diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz." 

"Artık birlik ve beraberlik zamanı"

Çebi, "Benim için onurlu bir görev. Zor günlerde de güzel günlerde de birlikte olacağım büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla başkan olarak kucaklaştım. Yönetici arkadaşlarımla beraber artık biz varız. Çoğalacağız, mücadele edeceğiz. Bu saate kadar bir seçim rekabeti içerisindeydik. Artık birlik ve beraberlik zamanı. Camiayı bize destek vermeye, akıl vermeye birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Türk futbolu ve Beşiktaş'ım adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin öz geçmişi 

Trabzon'da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji'nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi, 2012'de Fikret Orman'ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı.

Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ahmet Nur Çebi'ye tebrikler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Fikret Orman'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: beşiktaş, ahmet nur çebi
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce keyfi yasakları kaldırın

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?

    Müslüman karşıtı saldırılar bitsin

    Dünyanın en uzun mesafeli uçuşu tamamlandı

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi

    Dünyanın en uzun bayrağı Pakistan'da Keşmir için açıldı

    Fenerbahçe, Denizli'de moral buldu

    MSB: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı

    Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok

    Türkiye Rasulayn'a girdi

    Trump: Askerlerimizi eve getiriyoruz

    ‘Esnafın sesini duyun’

    Yoksullukla mücadele ödül getirdi

    Depreme hiçbirimiz hazır değiliz

    Memurun fazla mesaî ücreti belli oldu

    Müzik, insana kendini öğretiyor

    Davutoğlu: Ben parti kurmayı çok mu istedim?

    Keşmir'de çatışma: 9 Hint askeri öldü

    İbrahim Kalın: 30 kilometrelik bir koridor istiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sıra Türkiye’nin bölünmesine gelmeden
    Genel

    Önce keyfi yasakları kaldırın
    Mehmet KARA

    Büyük soru!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    İhvan dersleri ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    Sebepler, bilimler ve gerçekler
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Fanatiklerin hezeyanları
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzaman Müceddidi: Bediüzzaman
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının derdi çok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.