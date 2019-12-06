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Brezilyalı Sasse Rize'de çok mutlu

06 Aralık 2019, Cuma 14:31
Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Sasse, "Alışma sürecimin çok çabuk olduğunu düşünüyorum. Futbol ve yaşadığım hayattan son derece memnunum." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Yan Medeiros Sasse, Rize'ye ve Türk futboluna beklediğinden çok çabuk uyum sağladığını söyledi.

Yeşil-mavili ekibin sezon başında Brezilya'nın Serie A takımlarından Vasco da Gama'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye'ye gelirken alışma devresinin zor geçeceği yönünde endişeleri olduğunu belirtti.

Rize'ye ve Türkiye'ye kısa sürede alıştığını vurgulayan Sasse, "Çaykur Rizespor ailesinin karşılaması beni çok mutlu etti. Herkes sorunlarımla alakalı yardımcı olmaya çalıştı. Futbol olarak da herkes yardımcı oldu. Alışma sürecimi tamamladım. Alışma sürecimin çok çabuk olduğunu düşünüyorum. Futbol ve yaşadığım hayattan son derece memnunum." dedi.

Sasse, ligde son iki haftada forma fırsatı bulduğunu, iyi işler yaptığını ve özellikle İttifak Holding Konyaspor maçında iyi iş çıkardığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocam ile sürekli maçların analizini yapıyoruz. Her zaman hazır olmak için çalışıyoruz. Konyaspor maçı öncesinde benimle özellikle konuştu. Bana maça ilk 11'de başlayabileceğimi ama sonradan oyuna girmem halinde oyunun kilidini açacak anahtar oyuncu olacağımı söylemişti. Hocamızın taktiği maçta tuttu ve çok iyi bir gol attım. Yaptığınız hiçbir şey tek başına anlam ifade etmez. Hocanızın liderliğinde ve tüm takım arkadaşlarınızın katkıları ile oluyor. Biz de bu anlamda çok iyi bir lidere sahibiz."

"Mutlu olduğum yerde uzun yıllar hizmet vermek istiyorum"

Rize'de kariyerinin en mutlu anlarını ailesi ile birlikte yaşadığını anlatan Sasse, "Mutlu olduğum yerde faydalı olmak istiyorum. Yapmam gereken kulübün bana yaptığı yatırımın karşılığını vermek. Umarım sezon sonuna kadar bu yatırımın karşılığını veririm. Sezon sonunda hocam ve yönetimimiz değerlendirme yapacak. Mutlu olduğum yerde uzun yıllar hizmet vermek istiyorum. Sezon sonu performansımız durumu ortaya çıkaracak." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna değinen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bütün oyuncu arkadaşlarımız değerli. Yapmamız, ihtiyacımız olan tek şey istikrarlı sonuçlar almak. Eğer bu istikrarlı sonuçları almayı başarabilirsek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunu çok iyi bir yerde bitirebileceğimizi görüyorum. Tek yapmamız gereken bunu biraz daha istikrarlı şekilde skorlara yansıtmak. Becerebilirsek çok iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Sasse, taraftarların gösterdiği desteğe teşekkür ederek, onlardan, bundan sonra da iyi ve kötü günde takımın yanında yer alarak destek vermelerini istedi.

AA

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