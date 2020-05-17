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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Conte: Ligi başlatacak şartlar yok

17 Mayıs 2020, Pazar 23:58
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) geleceğine ilişkin ise 18 Mayıs’tan itibaren takımların grup halinde idmanlara başlayabileceklerine onay verdiklerini söyledi.

Ligin tam olarak ne zaman başlayacağına yönelik soruya ise Conte, "Şampiyonamızı korumamız gerekiyor. Ligin yeniden başlaması için mevcut duruma ek olarak gereken bazı koşullar var ama onlar şu anda yok. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Sadece futbol için değil, diğer sporlar için de…" cevabını verdi.

3 HAZİRAN’DA SINIRLAR AÇILACAK

Conte, ülke genelinde yüzme havuzları ve spor salonlarının 25 Mayıs’tan, tiyatro ve sinemaların ise 15 Haziran’dan itibaren açılacağını bildirdi.Conte, 3 Haziran’dan itibaren sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine açacaklarını belirterek, "İtalya’ya gelenlere karantinayı kaldırıyoruz ki bu da turizm sektörünü hareketlendirecektir." ifadesini kullandı.

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Zola: Futbol bir terapi görevi görebilir

İtalyan teknik direktör Gianfranco Zola, futbolun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir terapi görevi görebileceğini söyledi.

Zola, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, İtalya'da liglerin tamamlanmasını arzuladığını belirterek, "Sezona devam edilip edilmeyeceğini henüz bilmiyoruz ama umarım devam eder. Devam etmemesi adaletsizlik olur." ifadelerini kullandı. Dünyadaki belirsizlik ortamının sporu da ekonomik olarak etkilediğini kaydeden İtalyan teknik adam, süreci iyileştirme adına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.Salgın nedeniyle maçların ertelendiğini hatırlatan Zola, futbolu özlediklerini beirterek, "Futbol, bir terapi görevi görebilir çünkü sizin modunuzu yükseltiyor. Futbol sadece yeniden canlanmanın değil normale dönüşün de sembolik bir göstergesi." yorumunu yaptı.

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Parmalı 2 futbolcu karantinaya alındı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 futbolcu karantinaya alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi. İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi. Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi. Serie A takımları, koronavirüs salgını dolayısıyla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda uzlaşmıştı. Öte yandan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

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