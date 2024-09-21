Derbide 3 puan Galatasaray'ın

Son olarak geçen sezon Trabzonspor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 16 maç sonra Galatasaray karşısında kalesinde 3 gole engel olamadı.

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

57. dakikada Galatasaray, kontratakla etkili geldi. Mert Müldür'ün ayağının altından kaçırdığı topu kapan Yunus Akgün, rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Osimhen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.

59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Sara, rakibinden sıyrılıp Torreira ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, uzak köşeye plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Fred, son çizgiye inerken Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

78. dakikada kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza alanı önüne gelen Yunus Akgün, Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Livakovic, gole izin vermedi. Dönen topu Osimhen tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında İrfan Can Kahveci, topu kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera'dan dönen top yine En-Nesyri'de kaldı. Faslı oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kale çizgisi önündeki Nelsson gole izin vermedi.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray 6'da 6 yaptı

Ülker Stadı'ndaki maçın başında rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, yaptığı iyi savunmayla kalesinde gol görmedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen "Cimbom", 28. dakikada Victor Osimhen-Dries Mertens ortaklığı sonrası gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın devre arasına 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-0 üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Tarihinin en iyi başlangıcını tekrarladı

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.

Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.

Fenerbahçe'ye 5 puan fark

Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. Derbiye 2 puan önde gelen Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını açtı.

Kadıköy'de iyi performans devam ediyor

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi.

Ülker Stadı'nda son 2 derbide 3-0 ve 0-0'lık sonuçlar alan "Cimbom", üçüncü müsabakayı 3-1 kazandı.

Torreira'nın güzel şutu golle sonuçlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın çıkardığı iyi şutun ardından Galatasaray golü buldu.

Mücadelenin 20. dakikasında duran top sonrasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza yayı gerisindeki Torreira'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun gelişine vurduğu top düzgün bir şekilde giderek önce yan direğe sonra da kaleci Dominik Livakovic'in sırtına çarparak ağlarla buluştu.

Kaptan Muslera'dan kritik kurtarış

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü sürdürmesini sağladı.

Maçın 20. dakikasında öne geçen sarı-kırmızılı takım, iki dakika sonra tehlikeli bir pozisyon verdi. Bu anda sahneye çıkan Uruguaylı file bekçisi Muslera, karşı karşıya pozisyonda Jayden Oosterwolde'ye gol izni vermedi.

Mertens, ligde 3 gole ulaştı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Süper Lig'de bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 37 yaşındaki futbolcu, 6. maça da ilk 11'de başladı. Derbiye kadar son 3 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşayan Mertens, Fenerbahçe ağlarını da sarsarak 3. golünü kaydetti.

Dries Mertens, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 93. resmi karşılaşmada 22 gole ulaştı.

Sara'dan skor katkısı devam ediyor

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı transfer olan Brezilyalı futbolcu, ligde 5. maçına çıktı. Sara, 5. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından derbide de golünü attı.

Deplasmandaki iyi performansı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçta mağlup olmadı.

Ligde rakip sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilgiyi unuttu.

Galatasaray, söz konusu mücadeleden sonra çıktığı 15 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom", deplasmanda çıktığı son 12 maçın tamamını kazandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Almanya'nın Freiburg takımından transfer sezonunun son gününde kadroya katılan Macar futbolcu, derbinin 75. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

Galatasaray'da 6 futbol "sarardı"

Sarı-kırmızılı takım, derbiyi 6 sarı kartla tamamladı.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, Galatasaray'dan Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Ismail Jakobs'a sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş (Kulübede), Fred ve Yusuf En-Nesyri sarı kartla cezalandırıldı.

Galibiyeti taraftarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyeti sevincini deplasman tribünündeki taraftarlarıyla paylaştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, orta sahada bir araya gelerek taraftarının önüne gitti. Futbolcular ile taraftarlar, galibiyeti birlikte kutladı.

Fenerbahçe, sezonun ilk derbisini evinde kaybetti

Konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe ise sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Dries Mertens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kurmasına karşın golü bulamadı. Rakibini sahasında karşılayan Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk atağında 59. dakikada yeni transferlerinden Gabriel Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe, 61. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e ceza sahası içinde müdahalesiyle penaltı kazandı. 63'üncü dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşunu ağlara göndermesiyle Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde 16 maç sonra evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, ligde iç sahada 16 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

Son olarak geçen sezon Trabzonspor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 16 maç sonra Galatasaray karşısında kalesinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kalesini gole kapatarak kazanan sarı-lacivertliler, tek puan kaybını deplasmanda 2-0 öne geçtiği Göztepe müsabakasında yaşamıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta hiç yenik duruma düşmezken, Galatasaray karşısında ilk defa skorda geride kaldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde ligde ilk kez gol yedi.

Mourinho 3'lüye döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray karşısında son bölümde 3-5-2 dizilişini tercih etti.

Deneyimli teknik adam, skorun 3-1'e gelmesinin ardından 67. dakikada savunmadan Alexander Djiku'yu çıkartırken, santrfora Youssef En-Nesyri'yi çekti.

Amrabat, ilk kez taraftarının önünde

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı.

Takımıyla ilk maçına geçen hafta Kasımpaşa karşısında çıkan Faslı orta saha oyuncusu, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi.