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Düşme kalkıyor, Süper Lig ''21 Takımlı'' oluyor

29 Temmuz 2020, Çarşamba 17:00
Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek veren FENERBAHÇE BAŞKANI Ali Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın?" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yabancı oyuncu sayısı ve ligden düşmenin kaldırılması konusundaki tavsiye kararlarına destek verdi. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, yabancı oyuncu sayısı konusunda kulüplerin farklı görüşlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonunun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük." dedi.

Fenerbahçe'nin bu konuda bir nebze daha rahat olduğunu belirten Ali Koç, "Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldu bittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var." ifadelerini kullandı. Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmayı düşünen Mehmet Sepil'in ise görevine devam etmesini istediğini belirterek, "İnşallah başkan ayrılmaz" şeklinde konuştu.

SIKIŞTIRILMIŞ TAKVİM BÜYÜK SIKINTI OLACAK

Altyapıdan oyuncunun çıkmasının da yabancı sayısının değiştirilerek olamayacağını aktaran Ali Koç, "İnşallah federasyon kulüplerin ricasına olumlu döner." değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin, pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe  olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

YABANCI KARARI SENEYE UYGULANSIN

Ali Koç, "Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük" dedi.

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