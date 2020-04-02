Dybala karantinadaki günlerini anlattı

Ateşim çıktı. Başım çok ağrıdı. Kötü öksürdüm. Uyurken üşüdüm. Nefes alamadım.

Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, “Psikolojik moral çok önemli. Şimdi her şey yolunda. Son birkaç gündür hiç semptom yaşamadım. Bu bir yalan değil. Dikkatli olun ve evde kalın” uyarısında bulundu.

İtalya’da Juventus forması giyen ve corona virüsü testleri pozitif çıkan Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala, “Başlangıçta ölür müyüm diye korkuyorsun. Şu anda karantinadayım. Şimdi her şey yolunda” dedi. Juventus’un 26 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala, Arjantin’de bir derneğinin web sitesinde koronavirüsü enfeksiyonu hakkında konuştu. Dybala, “Güçlü bir öksürüğüm vardı ve yorgundum. Uyuduğumda üşüyordum. Baş ağrısı da vardı. Daha hızlı yoruldum. Egzersiz yapmak istedim, ama sadece beş dakika sonra nefessiz kaldım. Sonra bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Hemen test yaptırdım ve poztif çıktı. Derhal tedaviye başladım. Psikolojik moral çok önemli. Şimdi her şey yolunda. Son birkaç gündür hiç semptom yaşamadım.Bu bir yalan değil. Dikkatli olun ve evde kalın” şeklinde uyarıda bulundu. Hafif öksürük gibi hafif semptomlara sahip olan Dybala, karantinaya girdiği evinde çalışmalarını sürdürürken, milli takımdan arkadaşı Messi ve Juventus’tan arkadaşı Ronaldo hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Messi ile birlikte oynamanın zor olduğunu çünkü yıldız futbolcunun Barcelona’daki oyun stiline ve rolüne adapte olamadığını söyleyen Dybala, bu sözlerinin hata olduğunu söyledi. Milli Takım’ın internet sitesine konuşan Dybala, “Bu durumu farklı şekilde anlatmalıydım. Sözlerimi kötü niyetle anlamak isteyen insanlar oldu. Takım arkadaşımı asla eleştirmeye çalışmadım, sadece bir şeyleri geliştirmek istedim” diye konuştu.

Ronaldo’yu tanıdıktan sonra sevdik

Dybala, Cristiano Ronaldo ile tanıştıktan sonra onun hakkındaki fikirlerinin değiştiğini söyledi. “Takıma gelir gelmez onun mükemmel ve sosyal biri olduğunu keşfettik. Açıkçası onu tanıdıktan sonra olumlu bir şekilde gerçekten şaşırdım” diyen Dybala, bu görüşlerini Ronaldo ile paylaştığını da söyledi. Bir yolculuk esnasında Ronaldo ile konuştuğunu belirten Dybala, “Arjantinliler olarak senden nefret ediyoruz. Ama farklı biriyle tanıştım. Beni şaşırttın’ dedim. O da gülümseyerek ‘Ben buyum. Bu tarz eleştirilere alışığım’ cevabınıı verdi” şeklinde konuştu.