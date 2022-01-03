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En az yerli ve en fazla yabancı futbolcular hangi takımlarda?

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:49
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısında toplam sürenin yüzde 61,2'sini yabancı oyuncular aldı.

Süper Lig'in geride kalan 19 haftasında 190 maç oynanırken, futbolcular toplam 376 bin 595 dakika forma giydi.

Yabancı oyuncular 230 bin 330 dakika sahada kalırken, Türk futbolcular ise 146 bin 265 dakika mücadele etti.

Futbolcuların görev yaptığı toplam süre dikkate alındığında yabancıların oranı yüzde 61,2, yerli oyuncuların payı ise yüzde 38,8 oldu.

Yabancılara en fazla süreyi Giresunspor verdi

GZT Giresunspor, ligin ilk yarısında yabancı oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak ön plana çıktı.

Yeşil-beyazlı ekipte 13 yabancı ve 11 Türk olmak üzere toplam 24 futbolcu forma giydi.

Yabancı oyuncular 13 bin 144 dakika sahada kalırken, yerliler ise 5 bin 619 dakika süre aldı.

En az yabancı oynatan Göztepe

Göztepe, Süper Lig'in 19 haftalık periyodunda sayı ve süre bakımından en az yabancı oyuncu oynatan takım olarak dikkati çekti.

İzmir temsilcisinin ilk yarıda oynadığı müsabakalarda 10 yabancı oyuncu forma giyerken, bu futbolcular toplam 7 bin 814 dakika mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 10 bin 882 dakikayla Türk oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak da ön plana çıktı.

En fazla Türk oyuncu 2 takımda forma giydi

Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde sayı olarak en fazla yerli futbolcu tercih eden takım unvanını paylaştı.

Süper Lig'in ilk yarısında iki İstanbul temsilcisinde de toplam 15'er Türk futbolcu süre aldı.

En az yerli Konyaspor, en fazla yabancı Kayserispor'da

Ligin ilk yarısında en az Türk oyuncu tercih eden takım Konyaspor, en fazla yabancı futbolcu oynatan ekip ise Yukatel Kayserispor oldu.

Süper Lig'in 19 haftalık periyodunda sergilediği performansla beğeni toplayan İttifak Holding Konyaspor'da 8 yerli, Yukatel Kayserispor'da ise 16 yabancı oyuncu forma giydi.

AA

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