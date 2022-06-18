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18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

"Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim"

18 Haziran 2022, Cumartesi 12:38
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonlandırması halinde sarı-lacivertli rakipleriyle ilk maçı Kiev'de oynamak istediklerini söyledi.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Lucescu, yeniden Avrupa futbol arenasında mücadele edecek olmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Lucescu, "Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli. Hayatın devam ettiğini, bombalara rağmen futbola ara vermediğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim"

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini talihsizlik olarak nitelendiren 76 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim. Bence bu karşılaşma turun en önemli müsabakası olacak." ifadesini kullandı.

Şu an Kiev'de bulunduğunu ve takım ile beş günlük bir antrenman programının olduğunu belirten Rumen çalıştırıcı, "Oyuncular milli takımdan geldi. Kafaları tabii ki savaş ortamından dolayı karışık. Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni genç futbolcular da var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum. Buradaki çalışmalarımızın ardından İsviçre'de bir hazırlık kampımız olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilk maçı 19-20 Temmuz'da sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Lucescu, "Büyük bir ihtimalle karşılaşma Polonya'da yapılacak. Ancak Putin bombalamayı bırakırsa Fenerbahçe ile Kiev'de oynarız. Savaşın sona ermesini ve yeniden taraftarlarla dolu bir stadyumda maça çıkmayı hayal ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunda Ukrayna'da ligler yarıda kalmıştı.

Ligin oynandığı bölümde ikinci sırada bulunan Dinamo Kiev, son puan tablosunun tescil edilmesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

AA

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