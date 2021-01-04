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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

04 Ocak 2021, Pazartesi 21:00
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sarı-lacivertliler üçüncü golü buldu. Ani gelişen atakta Ozan Tufan, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun koşu yoluna gönderdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Ferdi, ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.

Ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, 3 maç sonra kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.

Thiam ilk gollerini eski takımına attı

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü oyuncu Mame Thiam, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı kaydetti.

Sezon başında gerçekleştirilen hazırlık sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandıran ancak bu tabloyu lige yansıtamayan Thiam, 6'sı 11'de olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkmış ancak gol atmayı başaramamıştı.

Thiam, 11'de başladığı 7'nci maçında ise eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 14. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Senegalli oyuncu, 4+1. dakikada ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

Thiam, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

Ferdi siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ligde bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise istikrarsız bir grafik sergilemişti.

Maçın 79. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Ferdi, 86. dakikada attığı şık golle bu sezonki ilk sayısını hanesine yazdırdı.

Pelkas, beğeni topladı

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, oynadığı futbolla beğeni topladı.

Maç içerisinde hücumda etkili bir görüntü sergileyen ve 2 gol pozisyonunun da içinde bulunan Pelkas, maçta tam süre aldı.

Sarı-lacivertli formayla 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Pelkas, sadece Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında kart cezası nedeniyle oynayamayan Pelkas, böylece 2 maç üst üste 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Samatta son bölümde

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlık yaşayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı santrforu, tam 42 gün sonra kadroya dahil olmuş ve takıma dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi.

Sadık göz doldurdu

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koyan Sadık Çiftpınar, beğeni topladı.

Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte görevlendirilen savunma oyuncusu, pozisyonunun dışında oynamasına karşın gösterdiği performansla göz doldurdu.

AA

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