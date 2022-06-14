Fransa, galibiyete hasret kaldı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 5 karşılaşmayla sürdü. Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubunun son sırasında yer aldı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı. Alınan sonuçlar şöyle: - A Ligi 1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1 Danimarka-Avusturya: 2-0 - B Ligi 2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2 - C Ligi 3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1 Azerbaycan-Belarus: 2-0 AA

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