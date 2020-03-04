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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Futbolun emektar isimleri

04 Mart 2020, Çarşamba 15:45
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginde 35 yaş ve üstündeki birçok futbolcu kariyerini sürdürüyor.

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginde futbolcuların yaş ortalaması yükselmeye başladı.

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) liglerinde yaşanan rekabette deneyimli isimler de aldıkları sorumluluklarla dikkati çekiyor.

Geçmiş yıllarda 32, 33 veya 34 yaşına gelen futbolcular "yaşlı" olarak yorumlanırken, günümüz futbolunda bu yaştaki oyuncular olgunluk dönemine geçiş yapan isimler olarak değerlendiriliyor. Modern futbolda önemli isimler de içinde olmak üzere oyuncular 40 yaşını kariyer planlamasında zorlamaya başladı.

Futbolda teknolojinin gelişmesinin yanında antrenman teknikleri ve oyuncuların bakış açısının değişmesiyle yaş sınırı arttı.

Süper Lig'de 35 ve üstü 23 futbolcu kariyerini sürdürüyor. İspanya'da 12, İngiltere'de 20, İtalya'da 30, Fransa'da 17 ve Almanya'da 11 isim bu listede yer aldı.

42 yaşındaki Juventus kalecisi Buffon ile Montpellier'in stoperi Hilton, futboldan kopamayan en yaşlı oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson 

Süper Lig'de bazı isimler ilerlemiş yaşlarına rağmen takımlarına katkı vermeyi sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu 39 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'de futboldan kopamayan isimlerin en önemlisi olarak dikkati çekiyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ilerlemiş yaşına rağmen Emre Belözoğlu'nu 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde kadroya dahil etmişti.

Beşiktaş'ta ise 37 yaşındaki Atiba Hutchinson ile 35 yaşındaki Gökhan Gönül, takımlarında düzenli şekilde oynamayı sürdürüyor.

Göztepe'de ise 37 yaşındaki kaleci Beto, takımının başarısı için ter döküyor.

Süper Lig'de ayrıca MKE Ankaragücü oyuncusu Sedat Ağçay (38) ve Hes Kablo Kayserispor'un kadrosunda bulunan Hakan Arıkan (37) futboldan kopamayan isimler oldu.

Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone (36), Trabzonspor'da Joao Pereira (36), Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler (35), Martin Skrtel (35), Robinho (36), Galatasaray'da Selçuk İnan (35), Göztepe'de Mossoro (36), Gaziantep FK'de Haydar Yılmaz (36), BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Fabien Farnolle (35), Umut Bulut (36), Çaykur Rizespor'da Erdem Özgenç (35), Gençlerbirliği'nde Stephane Sessegnon (35), İttifak Holding Konyaspor'da Ali Turan (36), Serkan Kırıntılı (35), Fraport TAV Antalyaspor'da Charles (35), Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma (36) ve Hes Kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru (35) da Süper Lig'in deneyimli oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

Dünya futboluna damgasını vuranlar da var 

Futbolseverler, uzun kariyere sahip önemli oyuncuları da bu şekilde izleme fırsatı buluyor.

Seria A'da üst üste şampiyonluklar yaşayan Juventus, son yılların en önemli transferini Cristiano Ronaldo'yu alarak gerçekleştirdi. 35 yaşına gelen Portekizli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen takımının en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Ronaldo, bin maç barajını da geçerek bir başka başarıya imza attı.

Juventus ayrıca son yıllarda futbol dünyasına damgasını vuran 42 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Buffon'u da kadrosunda bulunduruyor. İtalya medyasında çıkan haberlere göre tecrübeli kaleci en az 1 yıl daha forma giymeyi düşünüyor.

Ronaldo ve Buffon takımlarının önemli isimleri olarak dikkati çekerken, 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic de Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi olabiliyor. Bir dönem ABD'de oynayan İbrahimovic, İtalya'nın Milan ekibi tarafından transfer edildi.

Serie A'da toplamda 30, 35 yaş ve üstü bulunuyor. İtalya'da bu yaş grubunda futbol hayatını sürdüren diğer isimler şunlar:

Gianluca Pegolo (38-Sassuolo), Sergio Floccari (38-SPAL), Bruno Alves (38-Parma), Rodrigo Palacio (38-Bologna), Rafael (38-Cagliari Calcio), Fabio Quagliarella (37-Sampdoria), Franck Ribery (36-Fiorentina), Goran Pandev (36-Genoa), Antonio Mirante (36-Roma), Daniele Gastaldello (36-Brescia), Federico Peluso (36-Sassuolo), Danilo (35-Bologna), Samir Handanovic (35-Inter), Giampaolo Pazzini (35-Hellas Verona), Felipe (35-SPAL), Edgar Barreto (35-Sampdoria), Francesco Magnanelli (35-Sassuolo), Marco Parolo (35-Lazio), Borja Valero (35-Inter), Giorgio Chiellini (35-Juventus), Silvio Proto (36-Lazio), Cyril Thereau (36-Fiorentina), Angelo da Costa (36-Bologna), Fernando Llorente (35-Napoli), Antonio Rosati (36-Torino), Tommaso Berni (36-Inter), Federico Marchetti (37-Genoa). 

Premier Lig'de 20 futbolcu

Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan Premier Lig'de 35 yaş ve üstünde 20 futbolcu mücadele ediyor.

Watford'un 36 yaşındaki kalecisi Ben Foster ve Brighton'un golcüsü Glenn Murray, takımlarının istikrarlı isimleri olarak ön plana çıktı.

35 yaşındaki üç oyuncu Bournemouthlu Simon Francis, Watford'un oyuncusu Jose Holebas ve West Ham Unitedlı Pablo Zabaleta da sık sık forma fırsatı bulan isimler oldu.

İngiltere ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayan Manchester City, 36 yaşındaki kalecisi Claudio Bravo'ya sık sık fırsat veriyor.

Premier Lig'in 35 ve üstü diğer oyuncuları şunlar:

Willy Caballero (38-Chelsea), Pepe Reina (37-Aston Villa), Phil Jagielka (37-Sheffield United), Wes Morgan (36-Leicester), Michael McGovern (35-Norwich City), Leighton Baines (35-Everton), Michel Vorm (36-Tottenham), Lee Grant (37-Manchester United), Eldin Jakupovic (35-Leicester City), Maarten Stekelenburg (37-Everton), Heurelho Gomes (38-Watford), Artur Boruc (39-Bournemouth), Leon Clarke (35-Sheffield United), Andy Lonergan (36-Liverpool).

La Liga'da 12 futbolcu oynuyor

La Liga'da ise aynı grupta yer alan 12 futbolcu kariyerini sürdürüyor.

Espanyol'un 38 yaşındaki kalecisi Diego Lopez, takımının ligdeki bütün maçlarında görev alırken, bir dönem Arsenal'in kadrosunda da yer alan 35 yaşındaki Santi Cazorla, yıldızının parladığı Villarreal'de düzenli bir şekilde şans buluyor.

Athletic Bilbao'nun forvet oyuncusu 39 yaşındaki Aritz Aduriz, Real Betis'in sağ kanattaki ismi 38 yaşındaki Joaquin, yaşlarına rağmen forma giyen isimler oldu.

La Liga'nın diğer tecrübeli oyuncuları şunlar:

Xisco Campos (37-Mallorca), Jorge Molina (37-Getafe), Salva Sevilla (35-Mallorca), Charles (35-Eibar), Ivan Cuellar (35-Leganes), Miguel Angel Moya (35-Real Sociedad), Ruben Martinez (35-Osasuna), Ivan Ramis (35-Eibar).

Ligue 1'de 17 futbolcu

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yine tecrübeli oyuncular, takımlarına önemli destekte bulunuyor.

Montpellier'in 42 yaşındaki stoperi Hilton, bu sezonki lig ve kupa maçlarının tamamında forma giydi.

Ligue 1'in lideri olan ve kadrosunda Edison Cavani, Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Angel di Maria ile Marco Verratti gibi önemli isimleri bulunduran Paris Saint Germain, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Thiago Silva'ya forma şansı veriyor.

Ligue 1'da ayrıca 35 yaş ve üstü şu oyuncular yer alıyor:

Florent Balmont (40-Dijon), Mathieu Bodmer (37-Amiens), Yohann Pele (37-Olimpique Marsilya), Souleymane Camara (37-Montpellier), Ludovic Butelle (36-Angers), Dante (36-Nice), Christophe Jallet (36-Amiens), Jose Fonte (36-Lille), Alaixys Romao (36-Reims), Jeremy Morel (35-Rennes), Romain Salin (35-Rennes), Renaud Cohade (35-Metz), Eiji Kawashima (36-Strasbourg), Danijel Subasic (35-Monaco), Diego Benaglio (36-Monaco).

Bundesliga'da daha az 

Bundesliga, 35 yaş ve üstü 11 futbolcu forma giyiyor.

Almanya'da 15 maça çıkan Werder Bremen'in 41 yaşındaki forveti Claudio Pizarro ile Augsburg'un 17 karşılaşmasında şans bulan 36 yaşındaki Stephan Lichtsteiner, ön plana çıktı.

Bundesliga'da 35 yaş ve üstü diğer oyuncular şunlar:

Oliver Fink (37-Fortuna Düsseldorf), Makoto Hasebe (36-Frankfurt), Daniel Baier (35-Augsburg), Vedad Ibisevic (35-Hertha Berlin), Rune Jarstein (35-Hertha Berlin), Michael Rensing (35-Fortuna Düsseldorf), Ramazan Özcan (35-Bayer Leverkusen), Michael Langer (35-Schalke 04), Alexander Stolz (36-Hoffenheim).

Üst liglerin en yaşlısı Japonya'da 

Futbolda 1. liglerin en yaşlı futbolcusu Japon Kazuyoshi Miura, dünyanın en yaşlı futbolcusu ve en yaşlı gol atan oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Miura, 53 yaşında ve Japonya 1. Lig ekiplerinden Yokohama forması giyiyor. 

AA

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