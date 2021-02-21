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21 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Galatasaray'dan son 1 aylık süreçte dikkat çeken performans

21 Şubat 2021, Pazar 13:00
Süper Lig'in 26. haftasında sezonun öne çıkan performanslarından birini sergileyen Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, savunmadaki iyi istatistiği ile dikkati çekiyor.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde iyi başladığı sezonda dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, son 1 aylık süreçte gösterdiği performansla ligin zirvesine yerleşti.

Süper Lig'deki son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisinde savunmadaki performansı etkili oldu.

Galatasaray, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduktan sonra ligde sırasıyla Yukatel Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep'i 2-1, Medipol Başakşehir'i 3-0, Fenerbahçe'yi 1-0, Kasımpaşa'yı 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 3 gol gördü. Galatasaray, 3 maçta birer gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Sezon başından bu yana savunma performansıyla dikkati çeken Galatasaray, 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı. 25 karşılaşmada 50 kez fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, savunma performansıyla ise rakipsiz konumda.

Ligde çıktığı 25 müsabakada topu 19 kez ağlarında gören Galatasaray, bu alanda ikinci durumdaki Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'a göre 5 gol daha az yedi.

Kaleciler arasında Muslera öne çıktı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, iyi bir dönüşe imza attı.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 7 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3'ünde ise toplamda sadece 3 gol yedi.

Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda Galatasaray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0,4 oldu.

Ligde bu sezon 8 maça çıkan Fatih Öztürk, 4 maçta kalesini gole kapattı. Fatih, diğer 4 müsabakada ise 5 gol yedi. Tecrübeli file bekçisinin kalede olduğu bölümde sarı-kırmızılılar, maç başına gol yeme ortalaması 0,6 olarak gerçekleşti.

Bu sezon 10 lig karşılaşmasında kaleyi koruyan Okan Kocuk ise 4 mücadelede gol yemedi. Toplamda 11 golü önleyemeyen genç kalecinin görev yaptığı mücadelelerde Galatasaray'ın maç başına gol yeme ortalaması, 1,1 oldu.

AA

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