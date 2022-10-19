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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yendi

19 Ekim 2022, Çarşamba 22:00
Galatasaray, Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık farklı skorla mağlup ederek tur atladı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmaya bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Galatasaray, müsabakayı Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Mathias Ross, Kerem Aktürkoğlu, Hamza Akman ile Ramazan Işık'ın kendi kalesine attığı golle 7-0 kazanarak 4. tur biletini aldı.

Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman'ın ilk golleri

Galatasaray'da 4 futbolcu, resmi maçlardaki ilk gollerini GMG Kastamonuspor karşılaşmasında kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesinde renklerine dahil ettiği Haris Seferovic, Milot Rashica, Mathias Ross ile altyapıdan yetişen Hamza Akman, resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.

Nef Stadı'nda ilk kez 7 gol attı

Galatasaray, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Nef Stadı'ndaki en gollü galibiyetini elde etti.

Maçlarına ev sahipliği yapan stattaki 274. resmi maçını oynayan sarı-kırmızılı takım, ilk kez bir müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan karşılaşmayı statta 24 bin taraftarın izlediği bildirildi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Akpunar: Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Metin Akpunar, bazı as futbolcularını maçta oynatmadıklarını belirtti.

Metin Akpunar, mücadele ettikleri TFF 2. Lig'de önlerinde önemli bir maçları olduğunu dile getirerek, "Normal 11'imizden oynatmadığımız 6 oyuncumuz var. Çünkü hafta sonu önemli bir Vanspor maçımız var. Burada hedefleri olan genç oyuncuları öne çıkarmak istedik. Neticede 30 dakika çok iyi takım savunması yaptık. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hem bu kupayı hem ligi kazanmış muhteşem bir hoca ve taraftarı var. Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik ama olmadı. Hem Okan hoca hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

AA

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