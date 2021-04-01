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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığına seçildi

01 Nisan 2021, Perşembe 19:00
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otelde Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Türkiye’den Hasan Akkuş ile Moldova’dan Antonio Konflitte'nin aday olduğu seçimde, Akkuş toplam 44 oydan 28’ini alarak başkanlığı kazandı.

Akkuş, daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği yapmıştı.

"Avrupa Halter Federasyonu’nu geliştirmeye devam edeceğim"

Akkuş, başkent Moskova’da Avrupa Halter Federasyonu başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Seçimde rakibinden iki kat fazla oy alarak başkanlığı kazandığını belirten Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi.

Görevi sürecinde pek çok yeni projeleri olduğunu aktaran Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde çok verimli bir zaman geçirdiğini ve pek çok yenilikler, icatlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Akkuş, “Makamlar semboliktir. Bu makamları çalışarak değerlendiriyorum. Bu makamlara bir şey eklerken kendime de bir şeyler ekliyorum. Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Bu göreve gelmesinin Türkiye açısından da kazanım olduğuna işaret eden Akkuş, bu tip açılımların uluslararası alanda "Türkiye’nin söz sahibi" olmasını sağlayacağını vurguladı.

 "Haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur"

3-11 Nisan tarihlerinde Moskova’da yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’na Türkiye’den katılacak sporculardan ümitli olduğunu söyleyen Akkuş, Avrupa ve dünya genelinde Türk haltercilerin çok başarılı olduğunu anımsattı.

Akkuş, "Rusya’da müsabakalara katılacak haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur. Başkan olarak sporcularımıza (Avrupa Halter Şampiyonası’nda) madalya takmak benim için büyük gurur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hasan Akkuş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilerek bizleri gururlandıran Hasan Akkuş’u tebrik ediyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Hasan Akkuş’a yeni görevinde başarılar diliyorum."

AA

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