İstanbul Valiliği: Derbiyi 2400 Beşiktaşlı taraftar izleyebilecek

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.