İsveç ve İspanya son 16'ya kalmayı başardı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu üçüncü maçlarında İspanya, Slovakya'yı 5-0, İsveç ise Polonya'yı 3-2 yendi. Bu sonuçlarla İsveç ve İspanya son 16 turuna kaldı.

Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Slovakya ile Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan İspanya, mücadelenin ilk dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata'nın 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Slovakya kalecisi Martin Dubravka kurtardı.

Penaltıyı kurtaran Dubravka, sonrasında büyük bir hata yaparak kendi kalesine gol attı. İspanya'da Pablo Sarabia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda direğe çarpıp havalanan topu kornere çelmek isteyen Dubravka, meşin yuvarlağı yanlışlıkla kendi kalesine doğru yumrukladı ve İspanya, 30. dakikada 1-0 öne geçti.

İspanya'da Gerard Moreno'nun ceza sahası sağ çizgisinden kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Aymeric Laporte, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 45+3. dakikada İspanya'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altında tutan İspanya, 56. dakikada Sarabia, 67. dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Juraj Kucka'nın (kendi kalesine) golleriyle rakibini 5-0 yendi.

Bu sonuçla İspanya, E Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

İsveç grubu lider tamamladı

Grubun diğer mücadelesinde son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen İsveç, Polonya ile Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede İsveç, maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

İsveç'in gollerini 2. ve 51. dakikalarda Emil Forsberg, 90+4. dakikada ise Viktor Claesson attı. Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda yıldız oyuncu Robert Lewandowski kaydetti. Lewandowski'nin ilk yarının 17. dakikasında yakaladığı pozisyonda yaptığı vuruşlar ise iki kez üst üste direkten döndü.

Bu sonuçla İsveç, 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı.

E grubu

Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.