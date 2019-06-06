Neymar'dan sevenlerine üzücü haber

Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve Copa America'da yer alamayacağı duyuruldu.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek. Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği Katar'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Copa America'da Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek. Brezilya'nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu. AA

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