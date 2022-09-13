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14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rıza Kayaalp tarihe geçti

13 Eylül 2022, Salı 21:00
Milli güreşçi, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Türk güreş tarihine geçti

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim"

Rıza Kayaalp, final müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım." diye konuştu.

Beşinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Rıza, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güreşte en çok altın madalya kazanan sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1,5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek, ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Önümüzdeki hedef Aleksandr Karelin'in Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırma ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah."

Rıza, takım halinde de şampiyon olduklarına işaret ederek, "Çok mutluyum. 2009'da ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10 kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici." ifadelerini kullandı.

Altın madalyayı kızı Ay Vera ile eşine armağan eden Rıza, "Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Kendisine ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajda, "Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler Rıza." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca, 82 kilo finalinde altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Rıza Kayaalp'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyayla bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

AA

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