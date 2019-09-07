Samuel Eto'o futbolu bıraktı

Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto'o profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto'o profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Kamerun basınında yer alan haberlere göre, son olarak Qatar Sports Club forması giyen 38 yaşındaki Eto'o, 23 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı. Kariyeri boyunca Real Madrid, Barselona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen ve kariyerine 25 kupa sığdıran Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldız futbolculardan Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor'un ardından Konyaspor'un formasını giydikten sonra Katar'a transfer olmuştu. AA

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