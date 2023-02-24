Sivasspor, Fiorentina ile eşleşti

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Fiorentina, İtalya Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Fiorentina, Serie A'da 1955-56 ve 1968-69 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi. 1960-1961 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Mor Menekşeler, finalde Glasgow Rangers'ı geçerek şampiyonluğa uzandı. 1956-1957 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Fiorentina, 1989-1990 sezonunda da UEFA Kupası finalinde Juventus'a yenildi. Maçlarını 47 bin kişilik Artemio Franchi Stadı'nda oynayan mor-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yapıyor. Medipol Başakşehir'in grubunu 2. sırada tamamladı Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerde play-off turundan katılan Fiorentina, Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Medipol Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti. Grubunda oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla Medipol Başakşehir'in averajla gerisinde 2. sırada yer alan İtalya temsilcisi, play-off turunda Portekiz ekibi Braga'yı iki maçta da (4-0/3-2) yenerek son 16 turunda Sivasspor'un rakibi oldu. Ligde 14. sırada Fiorentina bu sezon Serie A'da üst sıralardan uzak kaldı. Ligde geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan toplayan mor-beyazlı takım, 14. sırada kendisine yer buldu. AA

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