Temsilcilerimizin Avrupa'daki maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle: 1. hafta 25 Eylül Çarşamba: 22.00 Galatasaray-PAOK 26 Eylül Perşembe: 19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise 22.00 Ajax-Beşiktaş 2. hafta 3 Ekim Perşembe: 19.45 RFS-Galatasaray 22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt 22.00 Twente-Fenerbahçe 3. hafta 23 Ekim Çarşamba: 17.30 Galatasaray-Eifsborg 24 Ekim Perşembe: 22.00 Fenerbahçe-Manchester United 22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş 4. hafta 6 Kasım Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Malmö 7 Kasım Perşembe: 20.45 Galatasaray-Tottenham 23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe 5. hafta 28 Kasım Perşembe: 20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray 20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv 23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe 6. hafta 11 Aralık Çarşamba: 18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao 12 Aralık Perşembe: 20.45 Malmö-Galatasaray 23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş 7. hafta 21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev 22 Ocak 2025 Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao 23 Ocak 2025 Perşembe: 20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 8. hafta 30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray 23.00 Midtjylland-Fenerbahçe 23.00 Twente-Beşiktaş AA

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