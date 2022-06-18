TFF'den yeniden istifa çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığa seçildiği genel kurul sonrası istifaya davet edilen kurullardan henüz istifa etmeyenlere yeniden çağrı yapıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ankara'da dün gerçekleşen genel kurulda Mehmet Büyükekşi'nin ''bembeyaz yeni bir sayfa açmak'' hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurulları istifa etmeleri davetinde bulunduğu hatırlatıldı.

Bu çağrı sonrasında sessiz kalan kurul başkan ve üyeleri olduğuna değinilen açıklamada, "Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur. Bu kapsamda şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz." denildi.