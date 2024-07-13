TFF'nin başkan adayları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi. Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek. AA

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