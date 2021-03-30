Thuram: İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur

Dünyaca ünlü eski futbolcu Lilian Thuram, İstanbul’daki Fransız lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği sohbette, ırkçılıkla mücadele için kurduğu vakıfla ilgili konuşurken “İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur” mesajı verdi.

Fransa Millî Takımı’nın 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000 şampiyonluklarında önemli pay sahibi isimlerinden Lilian Thuram, kurdugu vakıf aracılığıyla ırkçılıkla mücadele ediyor. Lilian Thuram, İstanbul’daki Saint Benoît ve Pierre Loti liselerinden öğrencilerin katıldığı bir Zoom toplantısında, futbolu bıraktıktan sonra kurduğu Lilian Thuram Vakfı ve ırkçılıkla mücadele için neler yapılabileceği hakkında konuştu. Fransa’nın eski bir sömürgesi olan Guadeloupe’de doğan ve Fransa Millî Takımı’nın 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000 şampiyonluklarında önemli pay sahibi isimlerinden Thuram, ırkçılıkla daha küçük bir çocukken karşılaştığını söyledi:

“Bir gün okulda biri bana ‘pis siyah’ diye seslendi... Ne demek istediğini anlamadım. Anneme anlattığımda, bana bunun öyle kabullenmemiz gereken bir durum olduğunu ve değişmeyeceğini söyledi. Bunun en iyi cevap olduğunu sanmıyorum.” Çünkü Thuram’a göre bir şeyleri değiştirmek mümkün. “İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur” gerçeğini hatırlatan 49 yaşındaki eski futbolcu, ırkçılığı “insanlara derilerinin rengine göre roller yükleyen bir hiyerarşi” olarak tanımlıyor. Thuram, ırkçılık tarihini bilmenin önemine vurgu yaparak, “Maalesef okullarda gerçek anlamda öğretilmiyor. İşte ben de bu yüzden ‘İnsanlar ırkçı doğmaz, ırkçı olur’ diyorum. Bilmeden şartlanıyorlar” dedi.

