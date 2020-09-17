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Trabzon’da Sörloth krizi

17 Eylül 2020, Perşembe 12:00
TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, MİLLİ MAÇ İÇİN GİTTİĞİ NORVEÇ’TEN DÖNMEYEN GOLCÜ FUTBOLCU İÇİN, "SÖRLOTH'A ALMAN KULÜBÜ LEİPZİG VE İKİ KULÜBÜN İLGİSİ VAR. OYUNCU DA LEİPZİG'E GİTMEK İSTİYOR. KONU 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK" DEDİ.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağaoğlu, "Alexander Sörloth, bizim kiralık oyuncumuz. Crystal Palace'ın oyuncusu. İkinci sezon maçlarının yüzde 50 fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Bugün ver 6 milyonu oyuncuyu al durumu yok. 2020-21 sezonun maçlarının yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde bu devreye giriyor." diye konuştu. Sörloth'un Almanya takımlarınan Leipzig'e gitmek istediğini kaydeden Ağaoğlu, şunları aktardı: "Sörloth'a Leipzig ve iki kulübün ilgisi var. Oyuncu da Leipzig'e gitmek istiyor. Bizim ciddi ısrarlarımız oldu ama oyuncunun da gitme ısrarı var. Bu işin dört tarafı var. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de oyuncu ile yapılan sözleşmede de sürekli olarak telaffuz edildiği için söyleyeyim, 9 milyon avroluk serbest kalma maddesi de var. Dört tarafın da mutabakatı ile çözülecek bir durum. Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması lazım önce. Şartlar netice itibarıyla dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Crystal Palace da aynı miktarı talep ediyor. Tamamen finansal bir noktada kitlendi olay. Önümüzdeki 48 saat içinde çözülürse çözülür. Çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Oyuncu zaten şu an bizim kiralık oyuncumuz."

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