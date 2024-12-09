Trabzonspor, deplasmanda galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatarak puan kayıplarını sürdüren Trabzonspor'u çok daha zorlu bir hafta bekliyor.

Ligin 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada galibiyet elde edemiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

7 maçta 4 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken 0,57 puan ortalamasında kaldı.

Ligde 16 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda 12 puan alarak lige tutunmaya çalıştı. Ligden düşme hattının hemen önlerinde yer alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a kaybetmesi halinde çok daha kötü bir döneme girmiş olacak.

3 çalıştırıcı da galibiyet alamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 7 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde konuk olduğu Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 5 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakalardan da 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe ve Corendon Alanyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildi.