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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında

31 Ekim 2022, Pazartesi 13:25
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek bordo-mavililer, tarihinde 4. kez katıldığı gruplardan 3. kez çıkma başarısı için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, tarihinde 3. kez gruplardan çıkma başarısı göstermek istiyor.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

8 sezon sonra başarmayı hedefliyor

Trabzonspor tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan 1. olarak, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi.

Trabzonspor, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.

İlk 2013-2014 sezonunda katıldı

Trabzonspor, 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren başladığı Avrupa serüveninde, tarihinde ilk kez gruplara kalma başarısı gösterdi, grubu da 14 puanla lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Karadeniz ekibi, Akçay yönetiminde ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İrlanda'nın Derry City takımını sahasında 4-2 ve deplasmanda 3-0 mağlup etti. Daha sonra 3. ön eleme turunda Belarus'un Dinamo Minsk ekibini deplasmanda 1-0 yenen, sahasında da 0-0'lık beraberlikle eleyen bordo-mavili takım, Arnavutluk'un Kukesi takımını deplasmanda 2-0, sahasında 3-1 yenerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.

Bordo-mavililer, İtalya'nın Lazio, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon, Polonya'nın Legia Varşova takımlarının bulunduğu grubu 14 puanla ilk sırada tamamladı. Trabzonspor, daha sonraki turda Juventus karşısında sahasında ve deplasmanlarda 2-0 mağlup olarak elendi.

2014-2015 sezonunda da aynı başarı

Trabzonspor, 2014-2015 sezonunda ise Rusya'nın Rostov takımını deplasmanda 0-0, sahasında da 2-0'lık galibiyetle eleyerek ikince kez gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Bordo-mavililer, Legia Varşova takımının 15 puanla ilk sırada yer aldığı grubu 10 puanla 2. sırada tamamlamış, Belçika'nın Lokeren takımı 10 puanla üçüncü, Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ise puansız son sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi, İtalya'nın Napoli takımına sahasında 1-0, deplasmanda da 4-0 yenilerek son 32 turunda elenmişti.

2019-2020'de gruptan çıkamadı

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti.

Karadeniz ekibi, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda elde ettiği 2-2'lik beraberliğin rövanşında sahasında 2-1 yenerek play-off turuna çıktı.

Bordo-mavililer, play-off turunda ise deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yenip, sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın adını grup maçlarına yazdırdı.

Trabzonspor, İsviçre'nin Basel, İspanya'nın Getafe ve Rusya'nın Krasnodar takımlarının yer aldığı grupta daha çok forma giymeyen oyuncularıyla sahaya çıkarken 1 puanla sonuncu sırada yer alarak elenmişti.

AA

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