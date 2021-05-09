Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mayıs Salı günü Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finaline İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı. AA

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