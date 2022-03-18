"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Kur’an’ın gölgesinde fereci ararken…

Şükrü BULUT
18 Mart 2022, Cuma
Rabbimizin Kur’an’a hasrettiği Ramazan-ı Şerif ayının çekim alanına, senenin tüm embriyolarını bağrında taşıyan Beraat Gecesiyle girdiğimiz bu sabahlarda, elbette fereci arayacağız.

Fereci arayanlar, yalnızca bizim gibi helaket ve felâket asrının girdaplarında çırpınanlar mıdır ki… Kabillere karşı Habiller de ferecin peşinde koşmuyorlar mıydı? Denilebilinir ki; nefis ve şeytanın hissiyatın yardımıyla kalplerdeki imana hücuma başladığı zamanlardan bu yana, benî Âdem (a.s.) ferecin peşinde koşup duruyor.

Efendimizin (a.s.v) haber verdiği kıyamet yaklaştıkça, dünyamızın buhranları da farklı boyutlarla yeni merhaleler kazanıyor. Tevhidin düşmanları, Süfyaniyet ve deccaliyet komutasında dünyamızın sermaye, imkân ve yeni teknolojisini ele geçirdikçe, hakikaten imtihanlarımız zorlaşıyor ve diğer zamanlardan daha çokça acz ve zaafımızla ferecin peşine düşüyoruz. Allah’ın Peygamberimize hediye ettiği Şaban-ı Muazzama’nın Kadir misal gecelerinin koynunda fereci arayan milyonların niyaz ve hıçkırıklarına inşaallah bizimkiler de dahil olur ve ferecin sabahında hakiki bayramlara kavuşuruz. Zira sebepler, beklentiler, bildiklerimiz ve plânlarımız gördüğünüz üzere netice vermiyor. Sebepleri de yaratan Kurtarıcımız, acz ve fakrımızla elli senelik ömürlere çekirdek olan gecelerde kendisine yalvarmamızı istiyor ve her gün ve gecede bizi dergâhına çağırıyor.

Cenab-ı Hakk’a binlerle şükürler olsun ki, bu çileli ve kudsi yolda, Risale-i Nur bize yalnızca ümit vermiyor; ufuk, strateji, usul, plânlama ve koordinasyon dersleri de veriyor. Her an ye’sin pençesine düşme tehlikesindeki emellerimizi Nevbaharlarıyla koruyarak, bütün bir ümmete yetecek kadar şevk, gayret ve muhabbet de veriyor. Dünyanın en ücra ve musibetzede köşesindeki bir ehl-i İslâm, Nur talebelerindeki şu mücahede halini gördüğünde, dert-tasalarından sıyrılarak serapa ümit ve hayat kesiliyorlar. Yeter ki, din ve diyaneti dünya siyasetlerine alet etmeye yeltenen gafiller, bu güzel manzaraya perde olmasınlar… Perde olmasınlar ki musibetzede ümmet, mücahede, ferec ve zaferin ses ve istikametini bulabilsinler…

Rabbimize hamdolsun ki corona illetinin parçaladığı saflar yeniden bir araya geliyor. Ekseriyetin hatasından kapattırdığı simalarımızdan, yavaş yavaş perdeleri çekerek kendi cemalinin merkezini tekrar göstermeye başladı. Cami içinde iken ayrışmaya başlayan gönüllerdeki iki senelik hasretin hararetiyle, inşaallah nifakçıların attıkları soğuklar gidecek ve beklediğimiz hararetli muhabbetler tekrar ümmetin yüzlerine dönecek. Bizi terbiye edenin kudrete neye kadir değil ki…

Üç ayların yavaştan başlayarak hızlanan temposuyla Kur’an ayına doğru adeta akıyoruz. İki hafta sonra Semavatın tüm Rahmet kapıları sonuna kadar açılacak ve Rahmetin katına çıkmak isteyenler için sicim sicim merdivenler uzatılacak… Ve Kur’an yeniden nazil olacak… Biz de yeniden Mekke’ye dönüp, Kâbe’ye müteveccihen Cebel-i Nur’dan İlâhi sedayı bekleyeceğiz.

Kur’an yalnızca lafzıyla değil, mana ve yaşantısıyla okunduğu bu günlerde fereci aramayacağız da, ne zaman arayacağız. Melbourne, Sydney ve Kuala Lumpur’dan başlayan Kur’an’î sada ve tarraka; dalga dalga Myanmar, Bangladeş, Delhi, Pakistan, Meşhed, Necef ve Diyarbekir üzerinden Avrupa ve Amerika’ya aksediyor. Nursultan, Taşkent ve Tebriz ve Ruha üzerinden Emevi Camiine yankılanan Kur’an’î seslerin doldurduğu şu mevsimde, bilâtereddüt fereci yakalayacağımıza inanarak dört el ile Kur’an’a, Sünnete ve onların zamanımızdaki tefsirlerine sarılanların hem Beraatlarını, hem üç aylarını ve hem de gelmekte olan Ramazanlarını tebrik etmemek mümkün mü?

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

    Blinken: Biden, Çin'i uyaracak

    Ortak akılla aşacağız

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus güçleri her yönde durduruldu

    Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

    Yurt geneline kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

    Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha

    Yaptırımlar enflasyon ve işsizlik getirecek

    Hz. İsa’nın dilini kullanalım

    1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

    Birlikte küçülüyorlar

    İcra dosyalarında patlama uyarısı

    Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

    Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

    Kısa vadeli dış borç arttı

    DDK’nın açığa alma yetkisine iptal

    Korkunun ecele faydası yok

    Merkez Bankası faize dokunmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için de parlamenter sistem şart
    Genel

    Ortak akılla aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimizin (asm) annesi ve babası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kur’an’ın gölgesinde fereci ararken…
    Risale-i Nur'dan

    Zafer nimeti bir şükür ister
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Furkan Alyakut

    Ahlâktan yoksun ahlâk bekçileri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ı anma günleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.