"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?

Şükrü BULUT
29 Mart 2024, Cuma
Muharrem İnce durup dururken neden Said Nursi’ye kabaca ve iftira ile sataştı, dersiniz?

Hem de Kasımpaşalı üslubuyla… Ana muhalefet partisi içinde iken, bazı partililer bu çok konuşan kabadayı taslağının, bir şeyler becerebileceğini zannediyorlardı. Parti dışına çıkınca, boyası dökülmeye başladı. Demokrasiden hazzetmeyen parti içindeki istibdat militanlarının sözcüsü olduğunu, CHP’liler şimdi daha net anlamaya başladılar.

Ayrıca, yüksek perdeden verdiği beyanatlar ve yaptığı konuşmalarla bazı partililere; cesaretli, mert, şeffaf ve dobra duygusu da vermişti. Fakat geldiği nokta, içine düştüğü hezimet ve nihayet sarıldığı yeni üslubuyla; İnce’nin gulyabanilerce şişirilmiş bir balon olduğu anlaşıldı. Ayrıca partisine ihanet etmiş bu kasaba siyasetçisinin, toplumun önünde kendisinden -kötü de olsa- bahsedilmesi için Said Nursi’ye sataşması, onun cidden Kemalistlere müdahaneci olduğunu da gösterdi. Zira kendi partisini -eski partisi de olsa- (gayesi AKP’yi iktidarda tutmak olsa gerek) kamuoyunda kötülerken, korkakça M. Kemal’in arkasına sığınıyor, İnce Muharrem. Said Nursi’nin M. Kemal’den daha çok Türk Milletine mal olduğunu aslında bildiğinden, eski şöhretine kavuşabilme emeliyle buradan magazince yeni bir tartışma başlatmak istiyor.

Said Nursi’yi, eserlerinden tanıyanlar bu sataşmadan çok da rahatsız olmamışlardır, kanaatindeyiz. 12 Eylül darbecilerinin ahlâksız Marksistlerden ödünç aldıkları itibarsız üslubu kullanırken, kimliğini de bize göstermiş oldu. M. İnce, yüzyıllık cumhuriyet entelektüeline rağmen içine düştüğü cehalet çukurunda, Said Nursi hakkında yüzlerce akademik ve ilmi çalışma yapmış Türk münevverleri karşısında  da rezil ü rüsva olmuş oldu. 

Türkiye’mizin seçim meydanları, Said Nursi ve Nurcuların demokrat olduklarını binlerce defa duymuşlardır. Yüzlerce vatanperver ve demokrasi mücadelesi içindeki siyasetçimiz; Said Nursi ve talebelerinin demokrasiye yaptıkları büyük katkıları hem bu meydanlarda, hem ekranlarda ve hem de medyaya verdikleri mülakatlarla bütün dünyaya duyurmuşlardır. 

Belki de İnce, bu ülkede yaşamıyordur. 12 Eylülcü Marksist-Kemalistlerin eline tutuşturduklarından başkasını okumayanların gelecekleri nokta, belki de İnce’nin millet karşısında içine düştüğü maskaralık olacaktır. 

Bu sataşmanın veya başlatmak istediği tartışmanın yüzde yüz AKP’ye fayda sağlayacağını bilen İnce’nin, dolaylı bir demokrasi karşıtı ve 12 Eylül taraftarı olduğu bu beyanıyla açığa çıktı. Eskilerin tabiriyle makabli olmayan, maksattan kopuk ve arkası da gelmeyen bu iftirayı, durup dururken yapan İnce’ye, ince ayarı yapanları araştırmanın, Muharrem’in Tarsus konuşmasının üzerinde durmamızdan daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Said Nursi’nin cumhuriyetçi ve demokrat olduğunu yazan ve söyleyen siyaset bilgeleri, sosyologlar ve felsefecilerin hiç birisi, M. Kemal’in demokrat olduğunu bu güne kadar söyleyemediklerine göre, İnce’nin cehaletiyle başlamış olan bu tartışmanın, ülkemiz ve demokrasimiz cihetiyle hayırlı olacağından şüphemiz yoktur.

Türkiye’nin kırk küsur senelik demokrasi hasretinin, milletimizi biraz daha kurtuluşa yaklaştırdığını bilen global demokrasi karşıtlarının, ülkemizde kullanabilecekleri unsurlardan bir tanesinin de İNCE gibi Kemalist geçinen militanlar olduğunu, Muharrem’in günün konuşmasından alakasızca, demokrasi kahramanı ve Doğu Cephesi komutanlarından Bediüzzaman’a yaptığı bu iftira ile, milletimiz bir kez daha şahit oldu.

Bu milletin sessiz duruşu dikkatli siyasetçileri endişelendirirken, 12 Eylül’ün borazanlarına maalesef cesaret veriyor gibi… Hem İnce’yi cepheye süren AKP’liler ve hem de CHP’nin demokrasiden uzaklaşmasını isteyen masonlarlar, Kemalist militanlar, demokrasinin karşı konulmaz bir sel olarak milletimize doğru geldiğini görmek istemiyorlar. Gelmekte olan coşkun akıntının, Türkiye demokrasinin önünü kapatan köhnemiş darbenin, kırk küsurluk çerçöplerini silip deryaya götürüp-götürmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz.

İlimden, hakikatten, ahlâktan, millete saygıdan, vefat etmiş âlimlere ve vatan savunması neticesinde iki sene esarette kalmış kahramanlık madalyası sahibi komutanlara hürmetten ve politik etikten uzakça söyledikleri sözlerin, Türk toplumunu ne denli yaraladığını bile bile konuşanların da, elbette kendilerine göre vazifeleri olacaktır.

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    31 Mart için geri sayım

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

    Almanyalı Müslümanlardan Scholz’a Gazze mektubu

    65 yaş ve üstünün işgücüne katılma oranı arttı

    Soykırım raporla belgelendi

    Kur’an’a hakaret eden ırkçı lider gözaltına alındı

    Gelir beyannamesinde son gün 1 Nisan

    20 milyon vatandaşımız yardım almak zorunda

    Sandıkta sağlam bir ders verin

    "Artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istedim"

    Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman bir âbidedir
    Şükrü BULUT

    Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlerin zorbalık sâbıkası
    Ali FERŞADOĞLU

    31 Mart seçimleri
    İbrahim Aktaşcı

    Ayran doğraması orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratik zeminin oluşması için
    Genel

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti
    Genel

    Bediüzzaman bir âbidedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.