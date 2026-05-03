Bu kültür ve eğitim modeli değişmeli

Okullarımızda yaşanan şiddet olayları ile ilgili ilk şaşkınlık dönemi ve fırtına geçti.

Yenilerinin yaşanmaması için ne yapabiliriz diye herkes düşünüyor.

Yeni Asya yazarları da konuyu çeşitli yönlerden inceledi. Ayrıca Risale-i Nur Enstitüsünce geçen hafta sonu Ankara’da yapılan “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temalı 19. Risale-i Nur Kongresinin Masa Çalışmalarında fikir adamları bu konuları da müzakere etti ve sonuç deklarasyonlarına yansıttı.

Yine Kongrenin panel oturumundaki konuşmacılar, başta Prof. Dr. Süleyman Yılmaz olmak üzere, çözüm tekliflerini sıraladılar.

Mesele vicdanlı nesiller yetiştirebilmekle ilgili.

Ve insandaki vicdan denilen makine, Allah’a ve ahirete iman denilen enerjinin sağlayacağı harekete muhtaç. Yoksa çalışmıyor. Vicdanın enerjisi biterse insan atom bombasından daha tehlikeli bir silaha dönüşüyor.

İstiklal ve iman şairi Mehmet Akif Ersoy’un şu mısraları üzerinde düşünmek lâzım:

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Bu şiirleri ezbere bilenlerin partisi olduğunu iddia eden AKP, yirmi beş senedir iktidarda. Bunun son on-on beş senesinde bilhassa eğitimde ve kültürde tam muktedir. Yani hiçbir bahanesi yok.

Kültür yayıncılığı açısından iktidarın kullandığı kaynağın hadd-ü hesabı yok.

Ama bilhassa bu yayıncılık açısından neredeyse eski tas eski hamam.

Bir okuyucumuz TRT2’nin yayınlarındaki inançsızlık propagandası ile ilgili olarak şunları aktardı ve şaşırdık: “Televizyonda 16.04.2026 tarihinde saat 00.05’den itibaren TRT2’de AKUSTİK SIRLAR adlı yayını izledim. Özellikle Kapadokya’nın anlatıldığı bölümde geçen ifadeleri ve bu ifadelerin geçtiği dakika ve saatleri yazıyorum:

-08.12. dakikada: volkanik süreç, Kapadokya’da tesadüfî bir mucize yaratır.

-08.48. dakikada: aslında doğanın kendisi mükemmel bir mimar.

-10.20. dakikada: Kapadokya mağaraları doğanın yarattığı en akustik mimarilerden biri.

İzlerken şoke oldum. Dudaklarım uçukladı. Bu nasıl bir yayıncılıktır, anlam veremiyorum.”

Okuyucumuz haklı. Bizim yazarken bile titrediğimiz bu materyalist cümleler nasıl oluyor da bu yolla ve devlet eliyle bu Müslüman milletin kulağına giriyor.

Allah’ı açıkça inkâr eden ve tabiatı –haşa haşa- yaratıcı olarak gösterip her yaratılışı tesadüfî olarak gören zehirli bir yayın dilinden TRT üst yönetiminin ve AKP’li dostların haberi var mı? Varsa bu zehirlemeye rızaları var mı?

Yoksa şöyle mi bakıyorlar:

“TRT bizim elimizde ve iktidarımızın sürmesi için başta muhalefeti ezebilmek ve seçmeni seçimlerde dilediğimiz gibi yönlendirebilmek adına yapılacak yayınlar olmak üzere, ne lâzımsa yapabiliyoruz. Önemli olan da bu. Daha fazlasının önemi yok”.

İnşallah öyle bakmıyorlardır.

Mehmet Akif’in İstiklal Marşını her sabah açılış müziği yapmış olan TRT Genel Müdürlüğü’ne ve onun “Kültür Kanalı” olarak tarif ettiği TRT2’ye vaziyet (vazülyed) edenlere ve bilhassa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına buradan davetimizdir:

Bu kültür ve eğitim ile elimize geçse geçse “ortaokul seviyesinde terörist(!)” geçer. Gelin, olan gücünüzü zulümde değil hayırda kullanın ey yetkililer!