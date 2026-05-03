En güçlü sığınak (2)

Tıbb-ı Nebevî ışığında değerlendirilen hastalıklara, pozitif ve güzel bir görüşle, hikmet ve güzelliklere vesile olabileceği öğretilmektedir.

Hastalığına öfkelenen ve kötüleyen bir Sahabeye Resulullah (asm) “Hastalığa öfkelenmeyin, kötülemeyin. Zira hastalık, ateşin demirden pası giderdiği gibi, insanı günah ve hatalarından temizler.” (İbni Mace) buyurmuşlardır. Buna rağmen hastalıklardan korunma ve tedavi olma, hayatın temel prensibidir. Zira, Cenab-ı Hakk’ın (cc) insana en değerli hediyelerinden olan sağlık ve afiyet, adalet ve denge üzerine bina edilen, israfın olamayacağı iktisat ve kanaat prensipleriyle gelişen sağlığı koruma alanının geliştirilmesi, ihmal edilemeyecek sağlıklı hayat kurallarındandır. Resulullah’ın (asm), sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma ve tedavileri konularında, hayata destek olacak şifa kaynağı nurlu hadisleri ışığında rehber olacak tavsiye ve reçeteleri, kısa satırbaşlarıyla takdim etmeye çalışacağız.

Hastalar için veya hastalıktan şifaya kavuşan nekahat dönemindeki yorgun insanlar için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettikleri “Telbine çorbası (arpa unu ve sadeyağla yapılır), kalbi güçlendirir, hüznü giderir. Size telbineyi tavsiye ederim.” (Buharî-Müslim). “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, telbine, birinizin yüzündeki kiri yıkaması gibi, karnınızı yıkar.” (Tirmizî-İbni Mace) buyurmuşlardır. Telbine, üzüntü ve stresi giderdiği gibi, bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Sağlıklı hayat için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettikleri değerli gıda olan, hurma nimeti için “Hurma bulunmayan evin halkı aç kalmıştır.” (Müslim), Yedi hurma yiyerek güne başlayana, o gün hiçbir zehir ve sihir zarar veremez. (Buharî) buyurarak, hurmanın değerini yaşayarak göstermişlerdir. Yüksek besin değeri ile, sağlığı koruyucu özellikleri bulunmaktadır. Hurma; hem gıda, hem deva, hem de zararlı atığı bulunmayan bir meyve olmasıyla gerçek bir rahmet harikasıdır. Huy ve davranışları yumuşatır, karaciğeri güçlendirir. Kalp hastalıklarında ferahlatıcı ve enerji kaynağı bir nimettir. Çeşitli tatlılar yapılabildiği gibi, nebiz adı verilen şifalı bir sirkenin, her evde bulundurulması sağlık ve bereketin kaynağı olacaktır. Salatalık, karpuz, badem veya çam fıstığı ile yenmesi, zencefil gibi şifalı baharatlarla, güçlü bir deva haline getirilebileceği tavsiye edilmiştir.

Turunç ve turunçgiller nimeti, veciz bir beyanla “Kur’ân okuyan mü’min, turunca benzer. Tadı güzel, kokusu da güzeldir.” (Buharî-Müslim) ifade edilmiştir. Kabuğun kokusu, ruha ferahlık verdiği gibi, yemeklerle pişirildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Midenin hararetini alır. Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarına destek sağlar. Stres ve sıkıntıları ferahlatır. Kur’ân-ı Kerîm okunması, ruhu ve duyguları rahatlattığı gibi, turunçgillerin tefekkürle seyredilmesi, bütün duygulara huzur verir.

Resulullah (asm), hurmayı karpuz ile birlikte yediklerinde: “Bunun sıcaklığını, bunun soğukluğuyla, bunun soğukluğunu, bunun sıcaklığıyla dengeliyoruz.” (Tirmizî) buyurdular. Karpuz yemekten önce yenmelidir. Üzerine zencefil serpilirse, daha faydalı ve yan etkileri önlenmiş olur. Sindirim sistemini arındırır. Bazı gıda ve ilaçların yan etkilerini gidermek, birbirine zıt olanların birlikte alınmasıyla mümkün olabileceği, tıbbın sağlığı koruma kanununa uyulmasıyla, mümkün olabilmektedir.

Resulullah (asm), “Soğan ve sarımsağın pişirilerek yenmesini, pişirilmeden yendiğinde, mescide gelinmemesini tavsiye etmişlerdir.” (Müslim-İbni Mace). Pişirilince besin değeri artar. Sarılık, öksürük ve göğüs ağrısında faydalıdır. İdrar söktürücü olup, vücuda huzur veren özellikleri bulunmaktadır. Soğan suyu ile göze sürme yapılırsa, görme kabiliyetini keskinleştirir. Pişirilince zararlı yan etkileri giderilmiş olur. Çiğ yenmesinin yasaklanmasında gösterilen duyarlılık, sünnet-i seniyedeki hikmeti açıkça göstermektedir.

Sağlıcakla kalın...

