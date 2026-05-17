Selâm olsun Nurlu kervanın nurlu yolcusuna

Geçtiğimiz günlerde ahirete göç eden Nurun çınarlarından olan, ömrünü iman hizmetine adayan Hasan Şen Ağabeyimiz de gurbet diyarı olan dünyadan ayrılıp ahiret diyarına yol alarak “Nurlu kervan”a katılanlardan oldu.

Ne mutlu o nurlu yolcuya ki ardından hep güzel hatıralarla anıldı. Yediden yetmişe kadar geride bıraktığı tüm sevenlerinin o samimi, içten yaptığı güzel dualarla uğurlandı. Şimdi berzah âlemine vardığında, oradaki sevenlerine kavuştuğunda belki de Üstadımızın burada ektiği Nur tohumlarının nasıl çiçek açtığını, meyve verdiğini ve bu davaya gönül veren talebelerin, dostların iman hizmetlerini, gayretlerini inşallah Hasan ağabey anlatarak berzah âlemindeki dostlarını da bizzat haberdar edecektir. Çünkü inanıyoruz ki, Aziz Üstadımızın da ifadesiyle: ”Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf-ı zaman ve mekan, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler.” (Mektubat, 23. Mektup) .

Pek çok talebenin yetişmesinde emeği olan Hasan ağabeyin azığı da, heybesi de o yetişen talebelerin tüm samimi dualarıyla, ruhuna gönderilen hatimlerle ve elbette ki iman hizmetiyle geçen ömrü orada kendisine şefaatçi olarak bereketlenecektir inşallah. Bizler razıydık, sen de razı ol ve şahit ol ya Rab!

Benim Hasan Şen ağabeyle tanışma serüvenim; yaklaşık 18 yıl önce Mersin’de lise eğitim hayatımı tamamladıktan sonra, bir yandan başörtüsü yasağından dolayı üniversiteye girememenin hüznünü yaşarken, bir yandan da B planı olarak her zaman hayalini kurduğum Risale-i Nur eğitim merkezine katılma fırsatıyla başladı. Bir ikram-ı İlâhî olarak İzmir medreselerine misafir olmuştum. Medresede 3 yılı aşkın kalmak varmış nasibimde Elhamdülillah. Medrese hayatım ömrümün en özlem duyduğum yıllarımdan biridir. Oradaki talebeler sanki canlı yürüyen Risale-i Nur Külliyatı gibiydi gözümde. Hakikatlere aşinâlıkları, Risale-i Nur’un meslek ve meşrep düsturlarını hakkalyakîn yaşayarak göstermeleri, mütaâlalı dersleri, beyin fırtınaları, Risale-i Nur’un fihrist ezberleri, Risale-i Nurdaki her bir konunun ekip halinde seminer olarak hazırlanması, Risale eksenli panellerimiz ve kaliteli bir ekip oluşlarıyla adeta beni hakikî manada çok etkilemişti. Zaten ilim meclislerinin de böyle olması gerekmez miydi? Her bir konuştuğumuz örnek teşkil etmeli, her bir hareketimiz, tavrımız hüsn-ü misal olmalı. Ne kadar şükretsem azdır. Gerçekten Rabbimin böyle nimetlerine mazhar oldum. Elhamdülillah.

Evet, ahirzamanda yaşıyoruz bir tarafta bu hakikatlere çok zıt, birbirini kötü yollara sürükleyenler, bir taraftan da Risale-i Nur’un insana kazandırdığı elmas misal hallerine, hakikatlerine şahit oluyoruz. Rabbim bu hakikatlerden bir an bile ayırmasın! Çünkü bu dairede çok güzel uhuvvetlere, muhabbetlere bâkî dostluklara şahit oluyoruz. Velhasılı benim medresedeki arkadaş ortamım böyleydi. Akşam derslerimizden ise bambaşka bir feyz alarak günümüzü nurlu bir şekilde kapatırdık.

Hasan ağabey, Ahmet Feyzi ağabeyden dua talep ettiği zaman, Ahmet Feyzi ağabey ”Hasan kardeş, sana hangi konuda dua etmemi istersin” diye sorduğunda Hasan ağabey de ”Abi, ahiretim için dua isterim” dediğini anlatırdı. Bizlere de aklımıza takılan konuları sormamızı ister, anlayacağımız şekilde anlatırdı.

Hasan ağabey şairdi. “Ferit Makamında Üstadım benim, Azimle Sıra Dağlar delinir kardeş, Mübarek Çınar, Bir Efsanedir Barla, Dalgalan Yeni Asya” gibi şiirleri gayretimizi ziyadeleştirirdi. Allah kendisinden ebeden razı olsun.

Bu Nurlu kervanın nurlu yolcularını görmek güzel bir nimet! Bu Nurlu kervana Rabbim bizleri de dahil eylesin! Âmin!..

Nurlu şair Hasan Şen ağabeyin kendi kaleminden bir kıta ile yazıma son veriyorum:

“Dolu veya boş durmaz geçer bu hayat

Neşr-i Risale-i Nur‘dur en büyük cihad,

Zindan-ı atalete atar insanı, rahat,

Gel sen de katıl bu kervana,

Budur en büyük hizmet davana.

(Nur Kervanı adlı eserden.)