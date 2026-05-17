"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Selâm olsun Nurlu kervanın nurlu yolcusuna

Şule Nur ŞENGÜN
17 Mayıs 2026, Pazar
Geçtiğimiz günlerde ahirete göç eden Nurun çınarlarından olan, ömrünü iman hizmetine adayan Hasan Şen Ağabeyimiz de gurbet diyarı olan dünyadan ayrılıp ahiret diyarına yol alarak “Nurlu kervan”a katılanlardan oldu.

Ne mutlu o nurlu yolcuya ki ardından hep güzel hatıralarla anıldı. Yediden yetmişe kadar geride bıraktığı tüm sevenlerinin o samimi, içten yaptığı güzel dualarla uğurlandı. Şimdi berzah âlemine vardığında, oradaki sevenlerine kavuştuğunda belki de Üstadımızın burada ektiği Nur tohumlarının nasıl çiçek açtığını, meyve verdiğini ve bu davaya gönül veren talebelerin, dostların iman hizmetlerini, gayretlerini inşallah Hasan ağabey anlatarak berzah âlemindeki dostlarını da bizzat haberdar edecektir. Çünkü inanıyoruz ki, Aziz Üstadımızın da ifadesiyle: ”Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf-ı zaman ve mekan, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler.” (Mektubat, 23. Mektup) .

Pek çok talebenin yetişmesinde emeği olan Hasan ağabeyin azığı da, heybesi de o yetişen talebelerin tüm samimi dualarıyla, ruhuna gönderilen hatimlerle ve elbette ki iman hizmetiyle geçen ömrü orada kendisine şefaatçi olarak bereketlenecektir inşallah. Bizler razıydık, sen de razı ol ve şahit ol ya Rab!

Benim Hasan Şen ağabeyle tanışma serüvenim; yaklaşık 18 yıl önce Mersin’de lise eğitim hayatımı tamamladıktan sonra, bir yandan başörtüsü yasağından dolayı üniversiteye girememenin hüznünü yaşarken, bir yandan da B planı olarak her zaman hayalini kurduğum Risale-i Nur eğitim merkezine katılma fırsatıyla başladı. Bir ikram-ı İlâhî olarak İzmir medreselerine misafir olmuştum. Medresede 3 yılı aşkın kalmak varmış nasibimde Elhamdülillah. Medrese hayatım ömrümün en özlem duyduğum yıllarımdan biridir. Oradaki talebeler sanki canlı yürüyen Risale-i Nur Külliyatı gibiydi gözümde. Hakikatlere aşinâlıkları, Risale-i Nur’un meslek ve meşrep düsturlarını hakkalyakîn yaşayarak göstermeleri, mütaâlalı dersleri, beyin fırtınaları, Risale-i Nur’un fihrist ezberleri, Risale-i Nurdaki her bir konunun ekip halinde seminer olarak hazırlanması, Risale eksenli panellerimiz ve kaliteli bir ekip oluşlarıyla adeta beni hakikî manada çok etkilemişti. Zaten ilim meclislerinin de böyle olması gerekmez miydi? Her bir konuştuğumuz örnek teşkil etmeli, her bir hareketimiz, tavrımız hüsn-ü misal olmalı. Ne kadar şükretsem azdır. Gerçekten Rabbimin böyle nimetlerine mazhar oldum. Elhamdülillah.

Evet, ahirzamanda yaşıyoruz bir tarafta bu hakikatlere çok zıt, birbirini kötü yollara sürükleyenler, bir taraftan da Risale-i Nur’un insana kazandırdığı elmas misal hallerine, hakikatlerine şahit oluyoruz. Rabbim bu hakikatlerden bir an bile ayırmasın! Çünkü bu dairede çok güzel uhuvvetlere, muhabbetlere bâkî dostluklara şahit oluyoruz. Velhasılı benim medresedeki arkadaş ortamım böyleydi. Akşam derslerimizden ise bambaşka bir feyz alarak günümüzü nurlu bir şekilde kapatırdık. 

Hasan ağabey, Ahmet Feyzi ağabeyden dua talep ettiği zaman, Ahmet Feyzi ağabey ”Hasan kardeş, sana hangi konuda dua etmemi istersin” diye sorduğunda Hasan ağabey de ”Abi, ahiretim için dua isterim” dediğini anlatırdı. Bizlere de aklımıza takılan konuları sormamızı ister, anlayacağımız şekilde anlatırdı.

Hasan ağabey şairdi. “Ferit Makamında Üstadım benim, Azimle Sıra Dağlar delinir kardeş, Mübarek Çınar, Bir Efsanedir Barla, Dalgalan Yeni Asya” gibi şiirleri gayretimizi ziyadeleştirirdi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. 

Bu Nurlu kervanın nurlu yolcularını görmek güzel bir nimet! Bu Nurlu kervana Rabbim bizleri de dahil eylesin! Âmin!.. 

Nurlu şair Hasan Şen ağabeyin kendi kaleminden bir kıta ile yazıma son veriyorum:

“Dolu veya boş durmaz geçer bu hayat

Neşr-i Risale-i Nur‘dur en büyük cihad,

Zindan-ı atalete atar insanı, rahat,

Gel sen de katıl bu kervana,

Budur en büyük hizmet davana.

(Nur Kervanı adlı eserden.)

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Filistinli esirlere işkence ve kötü muamele "kabul edilemez"

    Seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin MSB'den açıklama

    “Adamsın Pep Guardiola”

    Çorum'da hortum yıktı, geçti

    Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

    İsrailli Bakandan küstah istek

    Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında öldü

    Hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılacak

    ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz

    İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti

    Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

    Sistem değişti, enflasyon düşmedi

    Mâlî piyasada göstergeler bozuk

    Erdoğan, 2018’den beri: “Enflasyonu çözeceğiz”

    İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne şafak operasyonu

    İran: Anladıkları dilden karşılık veririz

    Trump: Hürmüz için Çin yardımcı olacak

    Ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak

    "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acı günümüz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin MSB'den açıklama
    Genel

    BM: Filistinli esirlere işkence ve kötü muamele "kabul edilemez"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can kardeşlerin bahar neşesi
    Genel

    Çini desenli vazo yaptık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.