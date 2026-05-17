Gençler için “Gençlik Rehberi”

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Farsça kökenli bir kelime olan “Rehber” kelimesi derin bir mânaya sahip.

Gündelik hayatta kullanımı ile ülfet peyda edilen ve derin manaları tefekkürden uzaklaşan kelimelerden biri olduğu söylenebilir. Yol manasındaki “rah” ile getiren/götüren manasındaki “ber”in birleşiminden oluşan bu kelime, doğru yolu gösteren, yol gösterici, delil veya bilgi veren kimse/şey manalarına geliyor. Çevremizde gördüğümüz, hatalara sapan, zulümlere giren, maddî-manevî dehşetli hâllere giriftar olan kimseler aslında bir rehbere sahip olmamanın ya da doğru rehberi takip etmemenin neticesinde maalesef bu hâllere düşebiliyorlar. Özellikle son zamanlarda gündemden düşmeyen gençlerimizin durumu karşısında, “Bu gençlerimizin rehberi neler veya kimler? Sorusunu sormadan edemiyoruz. Gençlerimizde bir problem varsa demek ki doğru rehber bulunamamıştır. Kendilerini hapishanelere, mezaristanlara, hastanelere düşüren rehberler ne kadar doğru olabilir? Dolayısıyla gençlerimizin beslendikleri, rehber telakki ettikleri şeyler dikkatle tetkik edilmeli.

Bu noktada, çağımızın gerçekleriyle bakılacak olursa bir otorite tarafından gençlere: “Şu rehberler doğru, şu rehberler ise yanlıştır.” Nasihatinin veya bir üst perdede dayatmasının yetersiz kaldığını hatta yerine göre maalesef ters tepebildiğini göreceğiz. En başta gençlerin vicdanlarının da yardımıyla rehberlerini kendilerinin tetkik etmesi gerekiyor. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin bu noktada gençlere özellikle hitap etmesi, gençlerin kendi tecrübeleriyle doğruyu-yanlışı bulabileceklerini belirtmesi, onlara hakikati bulmaları noktasında güvenmesi ve bu uğurda aslında gençlerin iç dünyalarını ve hâl-i âlemi temaşa ederek hakikati bulmalarına yardım edecek “Gençlik Rehberi”ni telif etmesi, bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Bu rehber; Gençlere fenleri dinlemeleri, tahkik etmeleri, ideolojik birtakım yaklaşımların yanlışlıklarını tespit etmeleri gerektiğinden bahisle onları iç dünyalarından başlayarak kâinatı tefekküre götüren bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bu yolculukta iradeyi elden almak, aklı ve kalbi kayıtlarla kısıtlamak yoktur. Gençler hürdür. Bu rehber doğruyu ve yanlışı ayırt etmekte kullanılacak mihenk taşlarını tanıtarak seçimi gençlere bırakır. Gençlere günah olarak tarif edilen durumların bireysel ve toplumsal manadaki etkilerini ve haram sevmek olarak nitelenen sevmelerin ne gibi kişisel yıkımlara sebep olabileceklerini tüm gerçekliğiyle ortaya koyar. Bundan sonra seçim hakkı gençlerdedir. Tecrübe ile bu hakikatleri idrak eden, hapishanelerin, hastanelerin, meyhanelerin, kabristanların ilanlarıyla gözleri önündeki örnekleri gören gençler, rehberlerini artık daha net bir şekilde seçebileceklerdir. Bu rehber öyle bir rehberdir ki; psikolojik alt üstlükleri, maddî-manevî tüm problemleri, geçmiş elemleri unutturup, kul olmanın bilinciyle kâinatı ihâta edebilecek bir neşeyi onlara sağlayacaktır. Çağımızın tüm güncel problemlerine ve hastalıklarına çözümler sunacaktır. Yeter ki samimiyetle talep ve tecrübe edilsin. İşte bu rehber, “Gençlik Rehberi”dir.

