"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Azap mı, ikaz mı, rahmet mi?

Süleyman KÖSMENE
02 Nisan 2020, Perşembe
Habib Dündar: “Hz. Ömer zamanında veba olduğu söyleniyor. O zaman da mı zulüm ve adaletsizlik vardı? Pratik olarak bu virüs’ten korunma yolları nelerdir?”

HEM AZAP, HEM İKAZ, HEM RAHMETTİR  

Musîbetleri, afat-ı semaviyeleri ve salgın hastalıkları tek açıdan okumuyoruz. Her musîbetin, her afetin, her hastalığın hem azap, hem ikaz, hem rahmet yönü vardır. Bunlar birbiriyle tezat teşkil etmez.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm): “Taun, Allah’ın dilediği kimseleri cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu mü’minler için rahmet kıldı.” 1 buyurmuştur. Azap oluşu insanların dünyevî hayallerini alt üst etmesi ve cürümlerine karşılık kaderin tokadı hükmünde gelmesidir. Rahmet oluşu da taun sebebiyle ölen mü’minlerin derecelerinin yükselmesi ve şehitlik makamını kazandırmasıdır.

Üstad Hazretleri musîbeti böyle okuyor: “Musîbet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir.” 2 diyor. Yani günahlardan dolayı gelen musîbet, günahların bağışlanmasına vesile olduğu ve insanı yanlışlarına karşı ikaz ettiği gibi, aynı zamanda musîbetten dolayı can veya mal zayiatına uğrayan mü’min için de mükâfatın habercisi oluyor. Her üç tecelliyi birden yaşıyoruz.

Belki bir dördüncüsü de, söz konusu hastalık sebebiyle insanın ilmî çalışmalar yapması, hastalığı tanıyarak yeni tedavi usûlleri geliştirmesi, Allah’ın yeryüzüne koyduğu devayı bulup çıkarması, hilâfet görevini yaşaması ve hastalığı yenmesidir.

Hazret-i Ömer (ra) zamanında ortaya çıkan veba için de hem rahmet yönü, hem veba hastalığına yakalanan zevatın günahlarına kefaret oluşu, hem de insanları gayrete getirerek hastalığı yenici çalışmalar yapmaya teşvik yönü ön plana çıkmıştır.

BİR MİKROBA MUKAVEMET EDEMEZSİN  

Virüs de, mikrop da binlerce defa büyütülerek ancak görülebilen zerrecik mahlûklardır.

Bediüzzaman bu zerreciğin yaptığı büyük faciayı hatırlatarak insanlığı ikaz ediyor:

“Sen öyle bir zaafiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür.” 3

Nitekim dünya sağlık insanlarının tek korkusu, bu virusun ciğere yapışmasıdır. Ciğere yapışmadan ve burun mukozasında koloni oluşturmadan önce, dört beş saat içinde bol su ile burnu temizlemekle atılabilmektedir.

Cirmi küçüktür. Ama verdiği hasar büyüktür. Bu da bir nizamın eseridir, tesadüf asla yoktur. 4

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNALIM ?

Koronavirüs, mikroskop altında binlerce defa büyütülerek ancak görülebiliyor. Koruyucu yağ tabakasıyla çevrili bir protein molekülünden ibarettir. Ortamını bulunca canlılık özelliği gösteriyor. Burun mukozasından, ağızdan, yüzün herhangi açık bir yerinden emilebiliyor. Emilince saldırgan hâle gelip hızla çoğalmaya başlıyor.

Bir bakteri gibi canlı değil, onun için antibiyotik ile öldürülemiyor. Ancak bol sabun köpüğü ile, deterjan ile, 5’te 1 oranında çamaşır su katılmış su ile, alkol ile ve 25 derecenin üstündeki sıcak su veya sıcak hava ile teması halinde çözülerek çürüyor ve yok oluyor.

Giysi, kumaş, halı ve kaygan yüzeylerde 3 saat, bakırda ve tahtada 4 saat, metal üzerinde 42 saat, plastikte 72 saat yaşayabiliyor. Nemli, karanlık ve soğuk ortamları seviyor. Kuru, ılık ve aydınlık ve güneşli ortamlarda ise çürüyor.

Bu ölü hayvancık havada kalmıyor. Öksürükle veya solukla havaya geçtikten sonra, bilâhare yere düşüyor. Eğer üzerinize öksürülmezse 3 saatten sonra hava yoluyla bulaşmıyor. 5

Yüzeylere dokunmadan önce ve dokunduktan sonra, her seferinde, eller dirseklere kadar bol sabunlu su ile yıkanmalı, ağız, burun, göz ve yüz bol su ile yıkanmalıdır. Tırnaklar kısa olmalıdır.

Bu salgının bulaşmaması için dikkat edilecek temel hususlar yüzey temizliği, el temizliği, eli yüze götürmemek ve bir metrelik sosyal mesafeyi korumaktır.

Dipnotlar.

1- Buhârî, Tıb 31; Ayrıca bk. Buhârî, Enbiyâ 54; Kader 15; Müslim, Selâm 92-95. 2- Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, 62. 3- Mesnevî-i Nuriye, s. 100. 4- İşaratü’l-İ’caz, s. 16. 5- Dünya Sağlık Örgütü.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme istiyoruz

    Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Bizimkiler örnek alsın

    Yardımı engelleme, işbirliği yap

    'Daha fazla zorlaştıracağız'

    Dünya genelinden son veriler

    En fazla koronavirüs vakası İstanbul, İzmir ve Ankara'da

    Ülkemizdeki vefat sayısı 277'ye yükseldi

    Benzine zam, otogaza indirim

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Suriye ve koronavirüs

    İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye dayanışması için teşekkür ediyoruz

    ABD'de salgının merkezi New York ve New Jersey

    İngiltere'de bir günde 563 ölüm

    Ateşi yüksek çıkan sürücüler hastaneye yönlendiriliyor

    Ücretli öğretmenlere ödemelere ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama

    Kimse endişe etmesin

    Bakan Soylu'ya 'sokağa çıkma yasağı' sorusu

    İran'da son durum?

    İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevleri aynasında Mısır, Suriye, İsrail ve Türkiye...
    Süleyman KÖSMENE

    Azap mı, ikaz mı, rahmet mi?
    Cevher İLHAN

    Hukuku “infaz”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl önceki İspanyol Hastalığı
    Faruk ÇAKIR

    Virüs gider, dertler kalır
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar sinsi ve ölümcüldür? (2)
    Ahmet BATTAL

    Öğretici skandallar serisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Komediye dönüştü
    Çetin ACAR

    Israrla okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.